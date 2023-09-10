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大直受災戶憂提假扣押「擔保金過高」　蔣萬安喊放心：北市府代墊！

▲台北市長蔣萬安9日視察大直街建商工安意外現場。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安9日視察大直街建商工安意外現場。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

基泰建設新建案「基泰大直」因為施工不慎，造成鄰近公寓大規模傾斜、塌陷，台北市法務局長連堂凱9日晚間赴台北地方法院，聲請假扣押基泰建設6195萬9982元，預計10日針對市民財產損失部分提出第2波假扣押聲請。面對有受災戶希望市府幫忙負擔假扣押擔保金，連堂凱轉述，台北市長蔣萬安已裁示，相關擔保金費用由北市府代墊。

連堂凱9日晚間赴台北地方法院，以市府名義聲請假扣押基泰建設6195萬9982元，其中包含受災戶安置費、道路毀損、現場工程及鑑定費等財損，當時預估10日會再針對民眾財產損失部分，提出第2波假扣押聲請。

法務局10日上午由副局長戴智琪出席與大直住戶座談會，詢問住戶有無需要提起假扣押程序，如有需假扣押，法務局會把住戶的聯繫方式提供律師，之後由律師聯繫住戶簽委任契約，法務局補助律師費。有受災居民訴求，假扣押的擔保金應由市政府負擔，而戴智琪提及，北市府將於11日召集相關單位，儘速進行研議。

▲台北市長蔣萬安9日視察大直街建商工安意外現場。（圖／記者林敬旻攝）

針對今日會不會再至北院進行第二波假扣押？連堂凱中午12時左右說明，今日已與住戶進行假扣押說明與意願統計，並先讓住戶都能與律師取得聯繫，再進行相關損害金額的統計。至於受災戶希望市府負擔假扣押擔保金，連堂凱仍說會在11日召集相關單位儘速研議，待25戶所有權人與律師聯繫委任，確認假扣押金額後，才會向北院聲請第二波假扣押。

不過，到了10日下午4時左右，關於25戶居民擔憂向法院聲請假扣押，裁准後擔保金恐過高等疑慮，連堂凱轉述，蔣萬安今下午明確裁示，市府已經同意，如果25戶住戶要向法院聲請假扣押，相關的擔保金費用，將由北市府代為墊支，請住戶務必放心。

至於後續聲請假扣押相關配套措施與扣押金額標準，連堂凱回應，待11日北市府召集法務局、財政局、主計處等相關局處，做進一步研議後公布。

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