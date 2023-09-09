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美法院裁定：白宮、FBI不得強迫社群媒體移除內容

▲▼Facebook,TikTok,Twitter,YouTube,Instagram,社群媒體。（圖／路透）

▲美法院：政府不得強迫社群媒體移除內容。（圖／路透）

中央社

美國聯邦上訴法院今天裁定白宮、聯邦調查局（FBI）和衛生事務最高官員不得「強迫或明顯鼓勵」社群媒體公司移除總統拜登政府認為屬於假訊息的內容，包括COVID-19相關資訊。

路透社報導，路易斯安那州聯邦地區法官道蒂（Terry Doughty）先前發布禁令，限制民主黨籍拜登政府與社群媒體公司聯繫。

此案後來由路易斯安那州紐奧良市的聯邦第五巡迴上訴法院審理，3名法官組成的合議庭限縮了上述禁令的大部分內容，但同時做出白宮等機關不得強制社群媒體移除特定內容的裁定。

第五巡迴上訴法院裁定上述禁令暫停實施10天，好讓政府尋求聯邦最高法院的意見。為政府辯護的美國司法部拒絕置評。

拜登政府坦承，確有要求社群媒體公司刪除政府認為有害的錯誤資訊貼文，但從未強迫企業照辦。

道蒂判定，美國官員違法強迫科技企業Meta Platforms旗下的臉書（Facebook）、Alphabet公司的影音網站YouTube、社群媒體X公司（X Corp.）審查與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和選舉舞弊指控有關的貼文。

密蘇里州和路易斯安那州檢察長均為共和黨籍，他們指稱有許多聯邦政府官員強迫社群媒體平台審查內容，違反美國憲法第一修正案保障的言論自由。第五巡迴上訴法院在這一點上同意他們的意見。

合議庭表示，官員因關切假資訊而與社群媒體公司接洽，但「政府不得將這種關切上綱到打壓（不同）觀點的程度」。

不過，合議庭在一份未經署名的意見書中撤銷道蒂禁令的大部分內容，只保留一項關於所謂脅迫的條款，並縮小範圍。

第五巡迴上訴法院表示，限縮後的禁令適用於白宮、公共衛生局局長、疾病管制暨預防中心（CDC）和聯邦調查局，但不再適用於其他聯邦政府官員。

第五巡迴上訴法院表示，「社群媒體平台的內容審查只能由平台自己決定」，因此禁止上述機構的官員強制或明顯鼓勵社群媒體公司移除貼文。

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