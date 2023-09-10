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馬斯克與前歌手女友「密生第3胎」！　成10個孩子的爸

▲▼2019年5月，馬斯克和格萊姆斯Grimes一起出席「紐約大都會博物館慈善晚會」時的畫面。(圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克和格萊姆斯分分合合，兩人同時育有3個孩子。(圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

由記者艾薩森（Walter Isaason）撰寫的馬斯克最新傳記預計12日出版，而內容則將首次提及馬斯克與前女友格萊姆斯（Grimes）在此之前從未公開過的第3個孩子。加上這個最新宣布的孩子，馬斯克已經與3個不同的女人生下10個孩子。

根據《紐約時報》提前取得的資料，馬斯克與格萊姆斯之間其實還有第3個孩子，第3胎是個男孩，已知姓名為Techno Mechanicus，暱稱則是Tau，並未延續兄姊X和Y的暱稱風格。目前馬斯克與格萊姆斯都未對此做出回應。

馬斯克與格萊姆斯2018年5月首度宣布戀情，並在2020年誕下第1個孩子X Æ A-12X Musk ，暱稱X，而2023年3月，兩人再度宣布透過代理孕母生下女兒Exa Dark Sideræl Musk，暱稱為Y。不過兩人在女兒出生前已分手，進入一段「不穩定」的關係。

加上與格萊姆斯生的第3個孩子Tau，馬斯克如今已經成為「10寶爸」，而10個孩子分別是與賈斯汀•威爾遜所生的格里芬（Griffin）、薇薇安（ Vivian）、凱（Kai）、薩可遜（Saxon）、達米安（Damian），和歌手女友Grimes生的「X Æ A-12X Musk」、「Exa Dark Sideræl Musk」、「Techno Mechanicus」，以及與下屬齊莉絲（Shivon Zilis）所生的一對雙胞胎。

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