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社會 社會焦點 保障人權

休旅車三寶擋救護！「臨停國道內側」想嗆聲　國道警要開罰了

記者林東良、郭玗潔／台南報導

一輛載運病患的救護車日前行經國道一號台南永康路段時，遇內線龜車不讓路，鳴笛示警對方讓路後，休旅車駕駛竟然減速直接在超車道停下，下車似乎想找救護車司機搞清楚狀況，反被罵「是在擋什麼路啊」。休旅車駕駛見狀才趕緊跑回車上加速離去，延誤救護車約1分多鐘。對此，公路警察表示已接獲檢舉，查證屬實後會依法開罰。

▲▼國道三寶臨停內側車道擋救護車。（圖／翻攝《記者爆料網》）。

▲休旅車國道上擋救護車，臨停國道內側約1分鐘，國道警察已接獲民眾檢舉。（圖／翻攝《記者爆料網》）

《記者爆料網》9日分享救護車行車紀錄器拍攝過程，事發於6日晚間7時許，救護車駕駛行駛內側超車道運送病患，卻遇到前方休旅車打右轉燈不變換車道。救護車駕駛長鳴笛示警對方盡快讓道，沒想到前車竟然持續減速，直接停在超車道上，亮起警示燈（雙黃燈）。

休旅車駕駛下車疑似想嗆聲，發現是救護車後一度要折返回車上，但救護車駕駛忍不住破口大罵，「你現在是怎樣」，「你現在是怎樣，擋在路上幹什麼啊！」駕駛聽完才似乎頓時「清醒」，趕緊跑回車上後加速開車離去，整個過程令人傻眼。

對此，國道公路警察局第四公路警察大隊指出，已接獲此部違規影像內容的檢舉案件，經查證違規屬實後，將依據道路交通管理處罰條例第45條第2項規定：「汽車駕駛人聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照」舉發。

另外，依該條例第45條第3項規定，前項情形致人死傷者，處汽車駕駛人6千元以上、9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。

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