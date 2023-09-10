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台南送愛心到內埔　警民合力助弱勢家庭

▲台南送愛心到內埔 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台南送愛心到內埔 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局連結來自台南市的善心社會資源，結合民間力量，捐贈白米幫助轄內貧困弱勢家庭，鉛筆、漫畫書、安全帽和布偶動物玩具等，將送給學校、部落，作為交通安全及法治教育宣導。

▲台南送愛心到內埔 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台南送愛心到內埔 。（圖／記者陳崑福翻攝）

捐贈儀式在內埔分局舉行捐贈儀式，台南地檢署前書記官潘敏捷等人，到場見證。原本欲出席觀禮的台南市議會秘書長徐健麟臨時有要公，無法親自到場，但捐贈物資及祝福也都送到了。

該批善心物資分別是新營分局黑面三媽捐贈利百代鉛筆10盒、標準型橡皮擦100個；徐健麟捐贈統一麵肉骨茶風味二箱（60包）、統一麵肉燥風味四箱（120包）；潘敏捷捐贈三好稻鮮米120包（每包重2公斤）、高露潔強效潔淨牙刷504支、絨布動物玩具70隻、卡通公仔65個、鐵湯匙137支等。

林國全捐贈安全皮帽10頂；曹靖涵捐贈女用背包9件、男生高級上衣7件、高級帽子16頂、航海王漫畫書44本等；萱華工業公司捐贈雄獅、利百代鉛筆20盒（240支）；華泰安全帽公司董事長郭桐棨捐贈童帽43頂、騎士帽12頂。

內埔警分局莊順智分局長感謝台南市議會秘書長徐健麟關心員警平日的辛勞，慰問統一肉燥麵等6箱。他表示，和潘敏捷師姊同是新營分局黑面三媽虔誠的信徒，從111年3月至今年9月共11次捐贈相關物資，幫助內埔分局轄內的弱勢家庭，且由林國全先生協助義務開貨車搬運物資載送到屏東內埔。

這次潘師姊載來的三好稻鮮米、牙刷將發給分局轄區所需的弱勢家庭使用；鉛筆、塑膠擦、卡通公仔、絨布動物玩具、安全帽等將會送到各級學校、部落，作為交通安全、全民防詐、法治教育宣導使用。

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