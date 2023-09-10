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基泰建設財務狀況曝光！銀行人士：若災害沒擴大，應該付得起

記者柯振中／綜合報導

基泰建設的建案「基泰大直」造成周圍民宅崩塌，至今已有464人撤離、無家可歸，由市府協助安置。目前市府已聲請第一波假扣押，第二波假扣押10日上午也將聲請，未來業者恐面臨數億求償。對此，有銀行業者預估，如果災害沒有持續擴大，從基泰目前的財務狀況而言，應該能夠挺過這次風波。

台北市中山區大直接94巷1弄的民宅7日晚間發生傾斜，當時傳出了聲響，工地緊急疏散人員，過了約30分鐘左右，才開始通知住戶疏散，而民宅這時已出現龜裂，甚至連屋內都能聽到巨響。消防局獲報趕到現場，立即拉起封鎖線，並且開始疏散人員，沒想到時隔約2小時左右，竟有一棟民宅整戶下陷，一樓塌陷至地底，5層樓高的建築瞬間少了一截。

▲▼基泰大直建案施工疏漏，導致鄰宅坍塌。（圖／記者陳家豪攝）

▲基泰建設的建案「基泰大直」發生嚴重事故，導致周遭民宅崩塌。（圖／記者陳家豪攝）

災害持續擴大，許多議員、立委到場關切，台北市副市長李四川也到場坐鎮指揮，台北市長蔣萬安不久後也到達現場，聽取事故初報，剛開始研判的原因是工地沒有灌水，才導致民宅傾斜，現場也持續進行灌漿、回填的作業，透過強化地基的方式，幫助屋主修好房子。

後來災害進一步擴大，不但民宅傾斜倒塌，甚至工地、馬路都受到影響，嚴重的龜裂令人感到害怕，也因此造成464人無家可歸。令人更加生氣的是，基泰建設事後向住戶發放慰問金，卻在裡面夾帶了「合建意向書」，氣得多位議員、立委出面痛批，現在賠償的具體事宜都還沒有下文，就開始搞這些動作。

▲台北市長蔣萬安9日視察大直街建商工安意外現場。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安要求，基泰建設首要任務是出來面對、負起責任，不要逃避問題。（圖／記者林敬旻攝）

台北市長蔣萬安也對此表示，基泰建設目前的首要任務，就是出來面對、負起責任，不要逃避問題，將所有該做的事情、相關安置都做好，沒有第二條路。由於事發突然，第一時間只能用市府的名義來聲請假扣押，統計了相關的鑑定費、工程費、道路毀損及安置費等費用，台北市府9日晚間聲請了第一波假扣押，總金額為6,195萬9,982元。

台北市法務局長連堂凱表示，由於業者的處理態度不積極，第二波假扣押10日一早就會向法院聲請，這波假扣押的內容將針對市民的財產損失。此外，市府也已請受災的區長建立小組，成員包含法律、工務、衛生、教育以及社會局人員，只要市民有需求，第一時間都能找到市府人員。

對此，根據《聯合新聞網》報導，目前基泰在銀行體系當中，可以使用的額度有超過百億元，扣除一些需要支付的部分，實際餘額也有超過50億元，因此有銀行人士表示，此次預估需要掏出10億元來賠付，因此如果事態沒有擴大，基泰的財務狀況應該還能挺過。

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