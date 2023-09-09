婦陷假「阿土伯」詐術！慘被騙百萬　再匯500萬被阻...警逮2車手

▲▼新北婦陷「股市名人」詐術損失百萬，之後與警方合作，成功逮捕2名西裝筆挺的詐欺車手。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名69歲駱姓婦人今年7月時，在臉書看到股市名人「阿土伯」代操股票保證穩賺的投資廣告，駱婦依照指示加入投資群組，卻不知以掉入詐團圈套，駱婦之後匯款100萬元投資，後來又被話術欺騙，想再向銀行投資近500萬加碼投資，所幸警方及時攔阻，淡水警日前循線於逮捕2名車手。

據了解，駱婦今年7月透過臉書，看到股市名人「阿土伯」代操股票，保證穩賺廣告，於是匯款100萬元投資，詐團施以小惠後，駱婦見到有所獲利，便再向親友商借30萬。今年7月19日，駱婦又向農會藉貸470萬元想投資，被行員發現異樣報警協助，經淡水警方到場了解並以案例勸說，駱婦才驚覺被騙。

警方之後與駱婦合作，約出詐騙集團成員見面，雙方在新北市淡水新市政中心面交228萬時，警方當場逮捕25歲洪姓取款車手及22歲林姓監控車手，訊後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

社會上詐欺案件頻見，新北市淡水警方今天上午透過「九九體育全民動健康」健行活動，向參與民眾宣導反詐騙，藉以強化民眾自我保護意識。現場淡水警分局長陳保緒與偵查隊組成「犯罪預防宣導團」，透過現場參與人潮現地宣講常見詐欺手法、剖析交通安全友善用路環境及建立婦幼正確觀念。

陳保緒表示，詐騙集團常打著「高報酬、穩賺不賠」等口號吸引投資，當民眾將錢轉入投資平台後就再也無領回，呼籲大家天下沒有白吃的午餐，聽到詐騙關鍵字，切記反詐騙口訣「1聽、2掛、3查證」，發現可疑都可以向警察機關反映請求協助。

淡水警分局呼籲，詐騙手段不斷推陳出新，詐騙集團利用人性弱點，結合時事翻新詐騙手法及話術，反詐騙已是全民運動，警方將持續宣導最新「識詐、反詐」資訊，希望參與活動民眾能與家人分享，不只保護自己的荷包，更進一步保護周圍的親友。