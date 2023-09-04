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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／國慶大會表演曝光　建中樂旗隊、日本農大二高吹奏部登凱道

▲▼國慶籌備委員會秘書長花敬群說明今年國慶大會主題及主視覺設計。（圖／記者屠惠剛攝）

▲花敬群（右）說明今年國慶大會主題及主視覺設計。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國慶籌備委員會今（4日）下午舉行記者會，慶籌會秘書長、內政部次長花敬群說明，今年國慶主題為「民主台灣堅韌永續」，透過國旗三原色設計，呈現國旗在空中飄揚的自信感，國慶大會開場將由建國中學樂旗聯隊演出。大會處長曹守全補充，今年將邀請日本關東「東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」參與表演，展現台日友誼。

花敬群表示，今年的國慶主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，透過平面構成立體視覺面向，彎曲柔軟的線段，相互交疊並延伸，代表台灣人民溫柔而堅韌的態度，帶出台灣這塊土地的永續精神。

花敬群說明，今年國慶主視覺色彩以紅藍白「國旗三原色」為主，搭配代表海納百川的「海水藍」，加上廟宇的「磚牆紅」，以及傳統野台戲常見的「戲台紅」，象徵台灣文化的深度與美學；整體色彩搭配與造型，呈現出「國旗在空中飄揚」時的反光效果與自信感，當國旗隨風飄揚時，隨著光影產生了不同深淺的色彩，象徵熱情多元、團結一致，期望以此形象向世界展現這片土地上人民的希望，就如我們深愛的國家，堅韌無畏地展現與守護我們的民主價值。

最後，花敬群也指出，今年國慶日以民主自由、堅韌為國、相互扶持、國際友好四大主軸規劃節目，國慶大會開場，由獲2023年美國世界行進管樂大賽亞軍及最佳旗隊的「臺北市立建國高級中學樂旗聯隊」重磅演出。

此外，延續台日友好熱潮，曹守全說明，慶籌會與中華文化總會，共同邀請日本關東「東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」參加國慶盛會表演，展現台日堅定友誼與青春魅力。此外，尚有其他國外團體正在接洽中，精彩一波接一波，讓民眾感受到來自世界滿滿的祝福。

最後，花敬群在接受媒體聯訪時透露，國慶表演節目也將納入國艦國造、國防自主等概念，至於詳細節目內容，要先保留一些「梗」，讓民眾們現場看時感受到驚喜。

▼國慶大會開場將由建國中學樂旗聯隊、日本關東東京農業大學第二高等學校吹奏樂部表演。（圖／國慶籌備委員會提供，下圖同）

▲▼慶籌會秘書長、內政部次長花敬群說明，今年國慶主題為「民主台灣堅韌永續」，透過國旗三原色設計，呈現國旗在空中飄揚的自信感，國慶大會開場將由建國中學樂旗聯隊演出。大會處長曹守全補充，今年將邀請日本關東「東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」參與表演，展現台日友誼。（圖／內政部提供）

▲▼慶籌會秘書長、內政部次長花敬群說明，今年國慶主題為「民主台灣堅韌永續」，透過國旗三原色設計，呈現國旗在空中飄揚的自信感，國慶大會開場將由建國中學樂旗聯隊演出。大會處長曹守全補充，今年將邀請日本關東「東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」參與表演，展現台日友誼。（圖／內政部提供）

▲▼慶籌會秘書長、內政部次長花敬群說明，今年國慶主題為「民主台灣堅韌永續」，透過國旗三原色設計，呈現國旗在空中飄揚的自信感，國慶大會開場將由建國中學樂旗聯隊演出。大會處長曹守全補充，今年將邀請日本關東「東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」參與表演，展現台日友誼。（圖／內政部提供）

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