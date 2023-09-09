男酒駕被抓爆哭「不想被抓去關」求放水　警傻眼：男子漢要面對

▲鄭姓男子被查獲酒駕時，當場痛哭求情要警察放他一馬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名鄭姓男子被警方查獲酒駕，竟當場情緒崩潰大哭，拜託員警放他一馬，不要讓他酒駕被關！只是已經49歲的男人竟然選擇這種方式來苦肉計求情，讓員警也非常傻眼！

派出所兩名警員在7日21時執行巡邏時，三民區中華三路上，發現49歲的鄭男因為機車的後尾車燈未亮將他攔下，只不過才一靠近，就聞到鄭男身上散發濃濃酒氣，結果對他施以酒測，員警先以酒精感知器檢測，顯示有酒精反應，此時鄭男見紅燈亮起，突臉色大變，忍不住情緒，失控哭喊拜託員警能夠網開一面，不要讓他酒駕被關，他也向警方表示「自己是在工作時期間飲酒，認為喝完酒後已過了數小時，酒氣應該已經散去，下班時貪圖方便騎車返家」。

▲鄭姓男子被查獲酒駕時，當場痛哭求情要警察放他一馬 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警當場拒絕並鐵面無私告誡他，男子漢遇到事情就是要面對與解決，哭鬧是無法解決問題。鄭男見員警絲毫不為所動，即配合酒測，酒測值超過標準，雖未達公共危險罪移送標準，員警仍依法禁駛開罰並移置保管車輛及吊扣牌照2年。另查出鄭男未領有駕駛執照，無照駕駛部分一併予以製單舉發。