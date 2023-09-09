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大陸 大陸焦點 特派現場

打點滴突尖叫2聲！女嬰「瞬間心跳停止」　母：護士誤注射氯化鉀

▲▼女童扁桃腺發炎出院時卻成「腦萎縮」 。（圖／翻攝自大風新聞）

▲女嬰打點滴突尖叫身亡 。（圖／翻攝自大風新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

西安一1歲半女嬰去醫院看扁桃體炎，最後出院竟成了腦萎縮。家人說，打點滴封管時孩子突尖叫，心跳驟停，經過搶救轉院治療，昏迷2個月後才甦醒，現在落下個智力殘疾。蘭州醫學會組織的專家鑑定會結果是一級乙等醫療事故，醫方承擔次要責任。家人無法接受，「好好的孩子看成這樣，醫院僅承擔次要責任？」

據《大風新聞》報導，提及孩子接受治療的過程，母親深呼吸後，仍止不住全身顫抖。她回憶，2022年6月份，1歲6個月的女兒笑笑（化名）跟隨爺爺奶奶回蘭州老家玩，6月21日晚，孩子發燒，體溫燒至38.5℃。次日，爺爺奶奶帶孩子去了甘肅省第三人民醫院，經醫生檢查，孩子嗓子有些紅，又查了血像，醫生告知需住院治療。

奶奶說，當時她還問醫生，能不能只吃藥不打針？醫生回應，吃藥可能壓不住，打針好得快些。奶奶聽從了醫生的建議，辦完住院手續，大約在當天下午一兩點便輸上了液體，「扎針的時候，護士幾次都沒扎上，後來從孩子腳上扎的針頭，在打點滴的過程中，我還和孩子聊天，說等打完針了，爺爺就帶我們去吃好吃的，孩子開心地說好」。期間，奶奶給孫女講故事，看卡通片，一切都很正常。

▲▼女童扁桃腺發炎出院時卻成「腦萎縮」 。（圖／翻攝自大風新聞）

▲病歷 。（圖／翻攝自大風新聞）

意外發生在下午6點多液體輸完時，奶奶回憶，「孩子突然大叫一聲，我問正在孩子腳上處理針頭的護士，『你幹嘛呢？』護士說，『阿姨，我封針呢，馬上好。』誰知孩子又尖叫了一聲，便雙眼緊閉，嘴唇發紫，我大喊醫生，醫生沒來時，我手忙腳亂掐孩子人中，當時感到孩子已經沒了呼吸……。」

這段回憶簡直就是奶奶的噩夢，她艱難地說，「之後，來的醫生和護士搶救孩子，病房裡沒有任何搶救設備，等他們從別處搬設備，就等了很長時間……。」因搶救效果不佳，當晚8點多，在甘肅省第三人民醫院的聯繫下，孩子被轉到蘭州大學第一醫院，在這裡搶救加治療一個多月，雖有好轉，但仍處於植物人狀態。

在有關部門的協調下，2022年7月31日，母親帶著孩子登上回西安的火車，隨即住進西安市兒童醫院，又治療了一個月，孩子終於甦醒，「醒來的時候我們都可激動，後來發現孩子的認知能力、行動能力都很差，竟然變成了殘障兒。」

西安市兒童醫院的病歷顯示，笑笑在不到1年的時間裡，共住院10次，診斷大致為，缺氧缺血性腦病恢復期、腦萎縮、運動障礙、認知障礙。母親傷心地說，經過1年救治，還是改變不了孩子不會說話、不會動的慘狀，不得不面對終生殘障。

据甘肅省第三人民醫院的病歷顯示，封管過程中患兒突然出現啼哭，喉中有痰，隨即出現全身青紫，意識喪失，自主呼吸消失，觸診股動脈搏動消失，聽診心率0次/分，四肢肌張力鬆軟，考慮異物窒息。該院給予一系列搶救措施後，患者神智仍不清。為進一步診治，轉入蘭大一院PICU。在該院的出院診斷上，寫著「急性化膿性扁桃體炎」，以及「異物吸入性窒息」。

▲▼女童扁桃腺發炎出院時卻成「腦萎縮」 。（圖／翻攝自大風新聞）

▲鑑定報告。（圖／翻攝自大風新聞）

代理律師劉霄峰認為，孩子發生突發狀況，該院歸結為「異物吸入性窒息」，如此說法實在牽強，「異物導致孩子窒息，她不可能立即就出現全身青紫、意識喪失、自主呼吸消失的症狀，難道因異物窒息了就能讓孩子瞬間沒了心跳嗎？」

母親曾當過衛生員，她懷疑護士在封管時用錯了藥，「我們正常在封管時，會用氯化鈉，也就是俗稱的生理鹽水沖管。」但孩子在封管時，能突然大叫，一定是讓她極度不適或是劇烈疼痛了才作出的反應，「家人在事發次日前往醫院封存病歷時，聽到護士說問題出在氯化鉀上，當時不明所以。」

母親描述，後來，在孩子的病案中看到了氯化鉀的臨時醫囑，這是一條醫生在孩子出事前開出的最後一組藥裡體現的，但在隔了許多條搶救的醫囑後面，又對氯化鉀標註了作廢的字樣。

母親認為，護士極有可能將氯化鉀當作氯化鈉作為封管，靜推到了孩子體內。母親說，只有氯化鉀靜推，才能讓人的心跳驟停。她翻看了孩子入院時的所有檢查單，也未發現孩子有缺鉀的情況，醫生為何會開氯化鉀，為何又作廢，至今都是謎。

最終，專家鑑定組根據醫患雙方陳述、答辯，查閱病歷材料，以及現場質詢，給出的分析有三點，一、診療行為違反了急危重患者搶救制度。二、患者產生的損害後果與搶救存在因果關係。三、因醫務人員的診療不規範導致患兒缺血缺氧性腦病後遺症。最後給出的鑑定結論為，「本病例屬於一級乙等醫療事故，醫方承擔次要責任」。

母親無法接受這個結果，「好好的孩子看成這樣，告訴我醫院僅承擔次要責任？」目前，母親已向甘肅省醫學會提出鑑定申請。

對於家屬的種種質疑，該院辦公室工作人員表示，患兒是因為其個體體質及所患疾病的嚴重性、複雜性和不可預見性所致。

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