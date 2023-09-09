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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸8月CPI由負轉正　微增0.1%

▲▼經濟發展，經濟，人才，打拚。（圖／視覺中國）

▲大陸8月CPI由負轉正。（示意圖／視覺中國）

文／中央社

中國8月消費者物價指數（CPI）年增0.1%，生產者物價指數（PPI）年減3.0%。相對7月CPI年減0.3%，專家指消費市場繼續恢復、供求關係持續改善。

中國國家統計局官網今天公布，8月CPI年增0.1%，其中城市上漲0.2%，農村下降0.2%；1­­至8月平均CPI年增0.5%。

與上月相比，8月消費者物價指數上漲0.3%，其中城市上漲0.2%，農村上漲0.4%；食品價格上漲0.5%，非食品價格上漲0.2%；消費品價格上漲0.4%，服務價格上漲0.1%。

中國7月消費者物價指數年減0.3%，自2021年2月以來再度陷入負成長，市場議論通縮風險增恐影響投資與生產，讓失業率上升並出現經濟衰退。8月CPI微增0.1%，市場認為顯示通縮壓力減緩。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟則解讀說，8月消費市場繼續恢復，供求關係持續改善，CPI與上月相比漲幅略有擴大，年增率由降轉漲。

生產者物價指數（PPI）方面，受部分工業品需求改善、國際原油價格上漲等因素影響，8月PPI年減3.0%，降幅比上月收窄1.4個百分點。

董莉娟分析，與上月相比，CPI上漲0.3%，漲幅擴大0.1個百分點，其中食品價格由上月下降1%轉為上漲0.5%，影響CPI上漲約0.1個百分點。

非食品價格上漲0.2%，影響CPI上漲約0.17個百分點，其中受國際原油價格波動影響，中國國內汽油價格上漲4.9%；受暑期出行影響，賓館住宿和旅遊價格分別上漲1.8%和1.4%。

與上年同期相比，CPI由上月年減0.3%轉為年增0.1%。其中食品價格下降1.7%，降幅與上月相同，影響CPI下降約0.31個百分點。

非食品價格由上月持平轉為上漲0.5%，影響CPI上漲約0.41個百分點，其中機票、旅遊和賓館住宿價格分別上漲17.6%、14.8%和13.4%，漲幅均有擴大。工業消費品價格下降0.8%，其中汽油價格下降4.6%，降幅收窄8.9個百分點。

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