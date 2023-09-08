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大陸 大陸焦點 特派現場

228公分！　大陸女籃「天花板」張子宇身高超越姚明制霸U16賽事

▲大陸女籃「天花板」16歲張子宇身高已達228公分。（圖／翻攝青島交通廣播）

▲大陸女籃「天花板」16歲張子宇身高已達228公分。（圖／翻攝青島交通廣播，下同）

記者魏有德／綜合報導

被稱為「女姚明」的16歲山東籃球選手張子宇近期在大陸U16賽事中大殺四方，對手只能望「身高」興嘆。據了解，張子宇14歲時身高便達到226公分和姚明同高，經過兩年時間，張子宇已經長到228公分，光憑身高優勢已經可以主宰同級賽事，是未來大陸女籃中鋒第一人選，被大陸球界寄與厚望。

▲大陸女籃「天花板」16歲張子宇身高已達228公分。（圖／翻攝青島交通廣播）

《青島交通廣播》報導，山東女籃隊員張子宇在湖南張家界參加U16級比賽，拍攝者陳老師表示，張子宇的身高目前在全世界的女籃中也是頂尖高度，「比賽是第一屆學生青年運動會U16的女子組預賽，當天的比賽打得很好，像她這麼高的球員，還有這麼好的運動能力，非常難得。」

▲大陸女籃「天花板」16歲張子宇身高已達228公分。（圖／翻攝青島交通廣播）

據了解，張子宇身高雖已超越姚明，但她曾進行過骨齡測試，預測未來能長到232公分，正因為如此，張子宇被認為未來肯定是大陸女籃的重要核心，如同姚明般統治內線，甚至可以前往WNBA闖出一番天地。

張子宇2007年5月生，小學畢業後便加入籃球名校清華附中，她在2019年參加籃球訓練營體測時，赤腳高度便達到217公分，幾個月後便長到221公分，經過半年時間，張子宇身高達到226公分，正式追上姚明。

張子宇擁有傲人身高和基因離不開關係，她父親身高有213公分，母親則是前大陸女籃國手于瑛，身高也有198公分。憑藉身材優勢，張子宇在2022年時，曾經在一場比賽中拿下62分13籃板，此外，在山東省運會女籃決賽中，她還獨拿68分，濟南對全隊也才得90分。

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