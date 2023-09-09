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中國證監會邀境內外投資者座談　稱對房市有信心

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

▲大陸房市不景氣。（圖／CFP）

文／中央社

中國證監會日前召開專家學者和境內外投資者座談會，提出4個堅定信心，表達看好房地產市場恢復和化解地方債務風險，且今年經濟成長目標沒有改變。

中國證監會網站8日發文稱，近日邀請專家學者和境內外投資者，就活躍資本市場、提振投資者信心召開3場座談會分別聽取意見建議。

據發布，參加座談會的專家學者有吳曉求、劉紀鵬、樊蕓、林義相、高善文等，投資管理機構有博時基金、南方基金、重陽投資、道禾投資；境外投資機構包括淡馬錫、貝萊德、橋水等負責人，以及部分個人投資者代表。

座談會內容圍繞促進資本市場投融資平衡、引入更多中長期資金、進一步規範股份減持（出脫股份）、加大現金分紅、優化交易機制、嚴懲上市公司造假、保護中小投資者合法權益等提出了意見建議。

中國證監會稱，7月24日中共中央政治局會議科學研判當前形勢，強調經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，中國經濟「長期向好的基本面沒有改變」。必須認真領會中央政治局會議精神，增強發展的信心和定力。

中國證監會提出4個堅定信心：一是要堅定中國經濟發展大勢的信心，準確把握經濟恢復性增長的趨勢和亮點，深刻認識到完成全年增長目標具備堅實基礎。

二是要堅定對防範化解房地產風險的信心。近期有關部門推出了一系列舉措，公布調整存量住房貸款利率、降低最低首付比例、「認房不認貸」等，隨著這些政策措施的實施，相信會促進房地產市場平穩回升。

三是要堅定對防範化解地方債務風險的信心。中央政治局會議強調要制定實施一攬子化債方案。國務院強調要有力有序有效推進重點領域實質性化險，地方債務風險會得到妥善處置和有效治理。

四是要堅定對大力發展民營經濟的信心。中共中央、國務院發佈關於促進民營經濟發展壯大的意見，對促進民營經濟發展壯大作出新的重大部署，展現出堅持「兩個毫不動搖」的堅定決心。隨著各有關方面一系列務實舉措落地實施，民營經濟發展必將迎來更廣闊的舞台和更光明的前景。

會議稱，中央政治局會議提出「要活躍資本市場、提振投資者信心」。要堅持以改革促發展、促穩定，推動全面實行股票發行註冊制改革走深走實。要加大資本市場防假打假力度等。

會議並稱，要在資本市場更好服務高水準科技自立自強、中國特色估值體系建設、塑造良好投資文化等方面加強研究，及時就市場關切的重點熱點問題解疑釋惑，「共同營造良好的資本市場輿論環境」。

會議還稱，「行業機構要敢於、善於逆周期布局，加強專業能力建設」，以長期穩定的投資回報贏得廣大投資者信任。

當前中國經濟承壓，出口額已經連續4個月下降，8月起也不再公布分年齡段的青年失業率。多家房地產公司深陷債務危機，房地產作為火車頭產業，其行業慘況已影響整體經濟。官方近期頻推政策想提振房市買氣。

不過，根據中新經緯等媒體報導，在推出有助於部分人士降低買房門檻的「認房不認貸」後，過去一週北京的中古屋掛牌房源激增，但日均網上簽約量仍是持平。

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