日本外務大臣閃電出訪烏克蘭！G7最後1人　將訪布查獻花

▲林芳正閃電出訪烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本外務省9日表示，外務大臣林芳正正式出訪烏克蘭，目前已經入境該國，而他除了會前往布查紀念碑獻花外，也將在首都基輔與烏克蘭外交部長庫列巴展開會談。事實上，林芳正在此次到訪前，是G7會員國中唯一尚未前往烏克蘭的外交部長，所以此次特別趁著出國訪問之際安排訪烏。

根據《每日新聞》報導，日本外務大臣林芳正3日起接連出訪約旦、埃及、沙烏地阿拉伯以及波蘭等4個國家，原定10日返國，而稍早外務省則宣布，林芳正已經抵達烏克蘭，將展開閃電出訪行程。

此次的烏克蘭出訪行程是基於G7領袖7月在北約峰會共同發表的聯合宣言，內容中矢言將確保烏克蘭的長期安全。而林芳正此行將會與烏克蘭就兩國間的簽署文件做進一步確認，並重新與烏克蘭當局確認預計於2024年初舉辦的「日烏經濟復興推動會議」的相關合作。

林芳正還將前往布查紀念碑獻花，悼念遭俄軍殘殺的無辜市民，同時與烏克蘭外交部長庫列巴進行會談，並視察日本駐烏克蘭大使館。

與林芳正同行的還有日本樂天集團會長兼社長三木谷浩史、遠距醫療企業Allm社長坂野哲平、日本經濟團體聯合會相關人士，力求促進日本民間企業對烏克蘭的支援。

這也是繼岸田文雄3月出訪烏克蘭後，首次有日本政府人士訪烏。而林芳正則是G7會員國外務大臣中最後一個出訪烏克蘭的人。