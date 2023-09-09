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預防腸病毒這樣最有效！酒精乾洗手不適用　醫：肥皂濕洗手

▲花蓮慈濟醫院陳明群醫師提醒民眾，用肥皂濕洗手+333原則能更有效預防腸病毒。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮慈濟醫院陳明群醫師提醒民眾，用肥皂濕洗手 333原則能更有效預防腸病毒。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

8月29日開學日之前，疾病管制署公布臺灣出現2023年首例腸病毒感併發重症死亡病例。依據疾管署監測資料顯示，開學前一週(8月20日至8月26日)腸病毒門急診就診計12,030人次，相較往前一週（8月13日至8月19日）的11,501人次上升4.6%。花蓮慈濟醫院兒科病房主任陳明群提醒民眾，一般常見的酒精「乾」洗手，不適用於消滅腸病毒，要預防腸病毒，用肥皂「濕」洗手更有效。
 
腸病毒是所謂的RNA病毒，主要在腸胃道內繁殖，跟大家常聽到的腸胃炎是不同的疾病。陳明群主任表示，依照往年經驗來看，腸病毒好發於夏季與秋季，在台灣的高峰期有兩波高峰期，分別落在五、六月以及九月。由於腸病毒的主要傳染途徑是接觸傳染，腸病毒會透過接觸到呼吸道飛沫或腸胃道污染物中的病毒而傳染，而在九月開學季的時候，如果有學生感染腸病毒的話，就有風險會因為學校團體生活，一起遊戲、一起吃飯而互相感染。所以，包含勤洗手在內的良好衛生習慣特別重要。
 
根據臨床統計，得到腸病毒的病童大約有8成5到9成是屬於輕症，常見的症狀為皰疹性的咽喉炎與手口足潰瘍。陳明群主任表示，腸病毒是一個沒有特效藥的疾病，在大多數的情況下，需要靠人體自身的免疫力來恢復，所以，在照顧輕症的腸病毒病童的時候，營養補給很重要，因為孩子可能會因為口腔內的潰瘍或不適而拒絕吃東西，容易有脫水、電解質失衡的風險。這時候建議家長可以準備一些冰涼好入口的食物，讓孩子在喉嚨不舒服的時候，能夠比較輕鬆的吃下去，有充足的休息與營養，搭配醫師開立必要的止痛藥物，就有機會早日康復。

▲花蓮慈濟醫院陳明群醫師提醒民眾，用肥皂濕洗手+333原則能更有效預防腸病毒。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

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疾病管制署分享如何配置環境消毒用的漂白水。
 
在適當的治療後，輕症的腸病毒病人通常會在一個禮拜左右痊癒；但是有少部分的病童可能會有重症的問題，其中最令人擔心的就是神經系統與心臟的感染。當腸病毒造成中樞神經感染的時候，可能會造成腦炎或其他神經的病變；如果是影響到心臟的話，會造成心肌發炎。這兩種重症發展都有可能出現更多的併發症，甚至嚴重到危及生命。
 
自從新冠肺炎疫情以來，許多民眾都很熟悉使用酒精等乾洗手方式，但是酒精無法有效消滅腸病毒。陳明群主任建議，要預防腸病毒最簡單的方式就是用肥皂濕洗手，正確使用肥皂等清潔用品，搭配使用稀釋過的漂白水進行環境消毒，可以有效保護自身與家中學童、幼兒，免於腸病毒的威脅。
 
陳明群主任提醒家長，照顧感染腸病毒的病童要注意「發燒333原則」，如果發燒超過三天、發燒溫度達到39度以上、以及三歲以下的小朋友，建議儘快就醫治療，降低發展成腸病毒重症的風險。其實除了腸病毒的威脅之外，如果家中的孩子活動力與食慾突然變差，加上注意力精神不集中，對於親友的叫喚越來越沒有反應，又或者包尿布的孩子小便量越來越少，這時候陳明群主任建議家長，可以早點把孩子帶來醫院進行評估與檢察，早點發現問題，避免後續可能出現的嚴重健康問題。
 
漂白水的稀釋配置可以參考疾病管制署（https://www.cdc.gov.tw/）的建議，將200c.c.（免洗湯匙*10匙）的漂白水加入10公升的清水（1250c.c.的寶特瓶*8瓶），配製成0.1%的漂白水進行環境消毒；如果是已經感染腸病毒的病童，在清理嘔吐物及排泄物的時候，則要使用將1000c.c.（免洗湯匙*50匙）的漂白水加入10公升的清水（1250c.c.的寶特瓶*8瓶），配製成0.5%的漂白水進行消毒。

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關鍵字：

腸病毒有效酒精乾洗手適用肥皂濕洗手穩當

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