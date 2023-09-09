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響應國際淨灘日　雲林農家舉辦「海上同樂會」摸文蛤親近海洋

▲響應世界淨灘日，雲林農民和商家舉辦淨灘活動。（圖／有朝一日・西螺小農提供）

▲響應世界淨灘日，雲林農民和商家舉辦淨灘活動。（圖／有朝一日・西螺小農提供）

記者楊惠琪／台北報導

由美國海洋保育協會（TOC）發起每年9月第3個周六為國際淨灘日，雲林在地農民和商家為響應「國際淨灘日」，將於9月16日在雲林縣台西鄉舉辦一場「海上同樂會」，號召全國民眾攜手淨灘，帶動民眾對海洋環境保護的意識。

雲林縣虎尾鎮知名伴手禮店家虎珍堂，以串聯雲林20個鄉鎮的農民、商家，加上每1位參與活動的民眾，舉辦名為「20+1」創生行動，期望帶領民眾深入認識雲林，探索各鄉鎮的風貌；並透過一系列的地方活動，牽動連結各個雲林在地鄉鎮，凝聚地方意識，一起讓地方共好。

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「海上同樂會」活動地點在雲林縣台西鄉海口生活館，當天活動將結合生態保育、食農教育和創意DIY，提升參與者對海洋生態的認識，活動內容包括摸文蛤、創意寫生、淨灘行動、串蚵大賽、討海人講座以及海廢DIY等，讓參與者能夠在輕鬆愉快的氛圍中，了解海洋的重要性，並體驗保護海洋所需的具體行動。

虎珍堂執行長林進誠表示，雲林台西鄉舊稱「海口」（Hái-kháu），多以養殖漁戶養殖文蛤、牡蠣及各式食用魚種為主要產業；台西得天獨厚的地理位置，孕育出多元的海洋生態，每個旺季皆能在台西沿海濕地，觀賞到美麗的水鳥和白鷺鷥棲息的美麗光景，盼能透過這次親海活動，結合當地產業文化，加深民眾對海洋環境保護的意識，藉以帶動地方觀光產業。活動詳情可上網查詢。 

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