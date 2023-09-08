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社會 社會焦點 保障人權

代言隆乳「奶奶快回家」遭嘲氣炸！G乳辣模怒告…二審逆轉勝獲賠

▲ 醫美廣告逗樂網友。（圖／記者洪靖宜攝）

▲莉亞代言隆乳廣告寫著「奶奶快回家」，當時引發網路熱議。（圖／資料照）

記者黃資真／台北報導

G奶辣模Lia莉亞曾替元和雅醫美診所的「水滴隆乳」擔任代言人，以換取免費價值30萬元的隆乳療程，然莉亞不滿元和雅以「尋奶啟示」、「奶奶快回家」等字眼，配上她的照片打廣告，認為已違反契約導致名譽受損，怒告元和雅與當時授權使用照片的映華公司，一審慘敗。但案件上訴二審卻逆轉，合議庭判映華須賠償20萬元。

莉亞控訴，元和雅使用她的照片以「奶奶快回家」、「尋奶啟示」等字眼作為廣告招牌，更以「剝皮網紅」字樣作為網路廣告內容，已屬公然侮辱，且任由媒體報導指她本人乳房位差8公分，還有醫師受訪指出，她的隆乳假體因「針灸療程導致破裂」，導致她名譽受損，因此求償50萬元。

至於映華部分，莉亞控訴，她2015年與映華國際公司簽訂「元和雅肖像權合約書」，由於上開行為，在契約裡的「專屬見證」約定中，已違反公序良俗及誠信原則，依民法規定應屬無效，映華不得使用其肖像權，映華卻持續使用，導致她受有損害，應給付所受利益50萬元。但一審法官判決莉亞敗訴。

▲▼ G奶辣模Lia莉亞。（圖／翻攝自IG）

▲Lia莉亞擁有火辣身材，在IG上擁有69萬粉絲。（圖／翻攝自IG）

莉亞不滿上訴，二審法官指出，莉亞曾有醫美代言經驗，且與映華簽約時非經濟弱勢，有足夠經驗評估契約所載各項權利義務內容是否失衡，而莉亞願藉以廣告代言換取隆乳手術，並獲得於媒體曝光機會，進而提高其本身知名度，雙方存在合作互惠關係，經斟酌考量後基於自由意志簽約，是有效的合約。

不過，莉亞在2015年10月接受元和雅手術，2017年2月轉由別間診所接手取出假體，並在2020年提告，映華收受訴狀後，合法就已終止，因此後續映華持續在官網、廣告看板上使用莉亞照片共20張，已侵害肖像權，以每張1萬元計算，判賠20萬元。

至於在莉亞控告元和雅部分，雖然是公司執行長雖主動找莉亞代言，莉亞無法證明是元和雅決定製作「奶奶快回家」、「尋奶啟示」等廣告招牌，媒體報導與醫師受訪也無法證明與元和雅有關，維持原判免賠。全案定讞。

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