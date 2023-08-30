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路上看到「裝滿鈔票皮夾」秒撿起　一摸驚覺中計：太天才了


▲乍看之下以為是真的皮夾。（圖／翻攝自X（原推特）＠sbr_m）

記者周偉承／綜合報導

在路上看到裝著錢的皮夾，你撿還是不撿？一位網友日前在路邊看到一個露出紙鈔的皮夾，好奇彎下腰撿起來後才發覺不對勁，原來這一切都是披薩店的宣傳手法，讓網友直呼「太天才了」！

網友一看到地上露出紙鈔的皮夾，便好奇地上前撿起，結果發現這皮夾竟然是紙做的，而上面放卡片的夾層、放零錢的空間、露出來的鈔票等，全都是印刷出來的圖案，整個皮夾其實只是一張折起來的宣傳單，完整打開後，才發現藏在裡頭的披薩店logo、電話，翻到背面還能看到各種口味的披薩品項，原來這根本是一張披薩店的宣傳單，不過創意度破表，也讓網友讚嘆「這廣告真天才」！

▲在地上看到錢真的會眼睛一亮，這宣傳單真的太有創意了。

原PO的影片分享上X（原推特）後，很快地便吸引超過1.8萬個人按讚，還被轉發超過2500次，網友們也紛紛留言表示，「廣告進化了，這已經不再是廣告而是騙局了」、「廣告革命興起了」、「這創意太猛了」、「會讓人想去吃披薩」、「太天才了」、「人對金錢的慾望是根深蒂固的」、「差點要拿去派出所」、「為什麼要欺騙我的感情」。

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關鍵字：

皮夾鈔票紙鈔廣告宣傳披薩

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