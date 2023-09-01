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他生病住院「勞保被退保」！160萬死亡給付飛了　專家曝原因

▲▼示意圖,保健,醫院,社會,陰森,點滴。（圖／123RF）

▲小A的父親因為生病住院，少做一個動作，160萬竟請領不到。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

在職期間若是生了重病，務必趕快請假，否則可能損失重大權益！YouTuber「勞工朋友的秘書～張秘書」近日分享，有名網友小A的父親因為生病無法工作，因而被公司退了勞保，導致死亡時無法請領給付，算下來損失超過160萬元，其中的細節、法規曝光以後，讓許多勞工朋友恍然大悟，也不斷留言感謝，若往後碰到同樣情況，不會再因此損失權益。

張秘書在YouTube頻道上分享，小A一家發生這種情況，是因為不懂得維護自己的權益所衍生的遺憾，正確的做法則是，如果自家、家人生病受傷，沒有辦法上班工作時，第一個動作就是先請假，這個動作十分重要，「因為請假了，勞雇關係就會存在，你就暫時保有你的工作資格，還有加保勞保的權利。」

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張秘書也解釋，勞工若因普通傷害、疾病或生理原因，必須治療或休養，可以在規定的範圍內請普通傷病假，如果沒有住院的話，一年內不得請超過30天，而若是住院的話，2年內合計不得超過1年，未住院傷病假與住院傷病假加起來，2年內同樣合計不得超過1年。

至於勞工請假規則的第五條則有規定，若是普通傷病假超過了前列規定的期限，可以改請事假或特休，抵充後仍沒有痊癒，可以辦理「留職停薪」，期間以一年為限。

▲▼勞工,上班,工作。（圖／Unsplash）

▲小A發現父親躺在床上昏迷不醒，立刻將人送到醫院搶救，卻忘記要向公司請假，導致勞保被退保，死亡給付也因此請領不到。（示意圖／Unsplash）

張秘書補充，小A因為母親早逝，從小就與父親相依為命，小A的上班地點又較遠，平時都是住在宿舍，只有假日會返家，而下班後回到宿舍，小A也會使用視訊與父親通話、問安。

不過有一天小A想要視訊，卻怎麼也無法撥通，緊急返家才發現，父親躺在床上昏迷不醒，於是立刻將人送到醫院搶救，雖然脫離生命危險，但狀況仍舊不樂觀，經過一個多月的治療，小A的父親仍舊回天乏術。

小A處理完後事，想到可以請領父親的死亡給付，沒想到卻被勞保局告知，父親已經退保，因此無法請領，壞消息宛如晴天霹靂。張秘書對此分析，小A的父親之所以被公司退保，是因為勞工若無正當理由繼續礦工3日，或是一個月內礦工達6日，雇主可以合法終止勞動契約，不必預告、也不用取得同意，勞動契約會因為雇主單方面的表示而終止。

張秘書說，若是小A在父親病發的第一時間，有幫忙向公司請病假，那麼資方就不能將父親退保，小A也就能請領死亡給付，以投保薪資4萬5,800元來計算，死亡給付共可請領35個月，相當於160萬餘元，但因為一時疏忽沒請假，導致這筆錢請領不到，等於平白無故損失。

▲上班族，勞工，員工，失能，工作，焦慮，資遣，開除。（圖／pakutaso）

▲小A因為沒有幫父親請假，導致父親被雇主退保，死亡給付也因此請領不到。（示意圖／pakutaso）

張秘書也分析了勞保規定，若是被保險人遇到傷害、罹患疾病而在請假期間，那麼不得退保，但若已經終止僱傭關係，則應申請退保，因此無論家人或自己，只要生病了，第一時間就是要請病假，雇主就不會以曠職為由辦理解雇退保、終止僱傭關係。

而如果請假期滿、傷病還沒有痊癒的話，經過服務單位准許，將可辦理留職停薪、繼續加保，意味著病假、事假、特休及補休請完以後，若仍無法恢復工作，可以由服務單位填具留職停薪繼續投保申請書，再檢附醫院或診所診斷書，送交勞保局登記後，還是可以繼續加保，普通傷病可以繼續加保1年、職業災害可以繼續加保2年，若期滿仍無法復工，則應申請退保。

貼文在網路上不斷被轉傳，不少勞工留言致謝，「感謝張秘書的提醒，讓我們更了解如何保障自己的權利」、「謝謝張秘書上課，這些知識很重要」、「感謝張秘書仔細分析教導勞工朋友的權益，您真很佛心有您真好」、「張秘書真的是我們的好朋友。」

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