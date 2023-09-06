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新北動保處辦理豬隻人道屠宰講習！提升從業人員動保及防疫觀念

▲▼新北動保處辦理豬隻人道屠宰講習，提升從業人員作業觀念 。（圖／翻攝自新北動保處）

▲▼新北動保處辦理豬隻人道屠宰講習，提升從業人員作業觀念 。（圖／翻攝自新北動保處）

記者戴上容／新北報導

新北每日有將近40輛運豬車從各縣市載運豬隻進場拍賣屠宰，動保處為輔導輔導新進運豬車司機及屠宰人員取得執業證書，協助在職人員證書展延，4日邀請台大動物科學系講授「經濟動物人道屠宰及家畜運輸作業講習」，教導從業人員在執業時除了要重視動物福利，進行運送及屠宰過程中用適當工具及技巧，符合人道精神，減少動物痛苦，更要落實防疫，守護豬隻健康。

▲▼新北動保處辦理豬隻人道屠宰講習，提升從業人員作業觀念 。（圖／翻攝自新北動保處）

新北動保處表示，新北市肉品市場開市營運期間，每日有將近40輛運豬車從各縣市載運豬隻進場拍賣屠宰，運豬車司機及屠宰人員是第一線和動物接觸從業人員，擁有正確動保及防疫觀念非常重要。

依動保法第9條規定，動物運送人員應經運送職前講習結業，取得證書，始得執行運送業務，且每2年應接受1次在職講習，違反規定，最高可處1萬5000元罰鍰。此外，從業人員在實務上利用動物跟隨習性及安全感引導動物移動，不但能夠符合人道精神、減少動物痛苦，也事半功倍。

台大動物科學系副教授鍾德憲指出，豬隻喜歡集體行動，有相互跟隨習性，愈緊張愈難移動，可以用板子、旗子、或布簾引導豬隻前進，動物人道運送及屠宰主要精髓在於動物移動及屠宰前應避免遭受驚嚇、痛苦或受傷，對待動物溫柔、有耐心，對動物而言，就是最大福氣。

動保處更利用講習機會向運豬車司機宣導，依照動物傳染病防治條例規定，進出肉品市場務必繳交「家畜健康聲明書」及「動物運輸車輛及裝載箱籠清洗消毒紀錄表」，並應完成清洗消毒後才可離場，未依規定檢附家畜健康聲明書，將依違反動物傳染病防治條例第28條規定，最高處100萬元罰鍰。

動保處補充，藉著辦理講習能讓從業人員對於動保法及動物傳染病防治條例更加熟悉，避免觸犯規定而被罰緩，動保處駐派人員於肉品市場開市期間，每日皆會嚴加督導運豬車輛出入場時落實自主清潔消毒、業者應確實繳交家畜健康聲明書，持續做好各項防疫作為守住關口，並定期進行人道屠宰夜間查核作業，確保從業人員對待動物能夠符合人道精神。

▲▼新北動保處辦理豬隻人道屠宰講習，提升從業人員作業觀念 。（圖／翻攝自新北動保處）

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