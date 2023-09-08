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國道6號驚見「媽祖聖光吞噬路面」駕駛罵翻　原來是這項奇葩設計害的

記者高堂堯／南投報導

沈姓男子日前中午開車上國道6號，行經草屯鎮鳥嘴潭人工湖管理中心旁路段時，赫然發現建物上的玻璃帷幕竟不斷反射烈日強光、幾乎吃掉眼前2線車道，直呼是「超奇葩的設計」、嚴重影響交通安全；主管單位水利署中區水資源局獲通報後，已先用帆布遮蓋，避免意外事故發生。

▲鳥嘴潭人工湖管理中心建物的玻璃帷幕經太陽照射反射出強光、吞噬國道6號路面和車輛。（圖／沈姓民眾提供，下同）

▲鳥嘴潭人工湖管理中心建物的玻璃帷幕經太陽照射反射出強光、吞噬國道6號路面和車輛。（圖／沈姓民眾提供，下同）

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沈姓男子於臉書PO出行車紀錄器畫面，指9月5日中午12時40分左右，他開車沿著國道6號朝東行，開到8K至9K處，畫面右上角突然出現光點，接著閃光越來越強、面積越來越大，原本前方清晰的路面和多輛前車都被吞噬，超過10秒後強光逐漸減弱，沈男才看清楚，原來是國道高架橋旁的鳥嘴潭人工湖管理中心建物上，有一大片特殊的倒三角形玻璃帷幕，在當空烈日下卻會反射出強光、影響駕駛人視線。

▲鳥嘴潭人工湖管理中心建物的玻璃帷幕經太陽照射反射出強光、吞噬國道6號路面和車輛。（圖／沈姓民眾提供）

▲鳥嘴潭人工湖管理中心建物的玻璃帷幕經太陽照射反射出強光、吞噬國道6號路面和車輛。（圖／沈姓民眾提供）

沈男透露，自己當時戴著太陽眼鏡，還是快睜不開眼，呼籲相關單位重視改善，否則遲早出人命；網友也紛紛回應：「閃瞎了！」「太扯，這個是媽祖顯靈嗎？」「超誇張⋯在國道旁有個反光效果的玻璃。」

▲鳥嘴潭人工湖管理中心建築物的玻璃帷幕，經陽光照射後產生刺眼反光，影響國道6號往東行用路人（圖／馬文君服務團隊提供）

▲鳥嘴潭人工湖管理中心建築物的玻璃帷幕，經陽光照射後產生刺眼反光，影響國道6號往東行用路人（圖／馬文君服務團隊提供）

▲▲鳥嘴潭人工湖管理中心先用帆布遮蔽玻璃帷幕，避免反光危及國道人車安全。（圖／馬文君服務團隊提供）

立委馬文君接獲民眾陳情後，也向中區水資源局反映，初步了解是因國道6號往東行經鳥嘴潭人工湖管理中心時，建築物外觀因角度問題，使得陽光照射後產生刺眼反光影響用路人，危及行車安全；鳥嘴潭人工湖管理中心也在7日已先用塑膠帆布先遮蔽反光部份，後續將再做檢討改善相關設施。

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國道6號鳥嘴潭人工湖玻璃帷幕反光交通安全

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