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國6國姓段4年7人墜橋亡！鄉親不安...立委盼增設圍籬、防護網

▲國道6號國姓路段近4年發生7起墜橋案，立委馬文君要求高公局施作圍籬、防護網等防護改善。（圖／馬文君服務團隊提供，下同）

▲國道6號國姓路段近4年發生7起墜橋案，立委馬文君要求高公局施作圍籬、防護網等防護改善。（圖／馬文君服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國道6號國姓交流道高架橋段於21日清晨1時許發生一名男子墜落身亡事件，也是近4年來第7起，也令地方鄉親感到不安；立委馬文君今天上午召集高公局中區養護工程分局於事發點會勘，並要求施作圍籬、防護網等預防性措施，避免憾事再發生。

串連台中市霧峰區至南投縣埔里鎮的國道6號，全長37.6公里，而國姓交流道採高架橋路段墩柱高度逾50公尺，且匝道線形優美，曾獲選「公路八景之首」而成為著名觀光景點，未料近年來卻不斷發生民眾自高速公路高架橋上墜落事件；馬文君認為，高公局過去雖於國姓高架路段加裝監控器系統加強監控、路肩畫設槽化線禁止臨時停車、協請國道警察加強巡邏等預防措施，但顯然沒有達到防護成效。

▲國道6號國姓路段近4年發生7起墜橋案，立委馬文君要求高公局施作圍籬、防護網等防護改善。（圖／馬文君服務團隊提供）

馬文君今天召集高公局中區養護工程分局長呂文玉、國姓鄉長邱美玲現場會勘，希望高公局重視高架橋上墜落事件，並表示在全國高速公路段都經常看到隔音牆、防護網等設施，不僅美觀，而且與原有高速公路路面沒有違和感，達到維護安全的目的，甚至能避免行車民眾亂丟垃圾。

▲國道6號國姓路段近4年發生7起墜橋案，立委馬文君要求高公局施作圍籬、防護網等防護改善。（圖／馬文君服務團隊提供）

高公局在會勘了解現場狀況後也作出結論，願意在國姓交流道高架橋段作施作圍籬、防護網等防護措施來改善，提高情緒低落民眾進入該路段的困難度並打消念頭，避免仿模仿應產生。

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