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第8屆埔里山城派對馬拉松再上國六　3500人10／15用雙腿享受好風光

▲第8屆埔里山城派對馬拉松10月15日登場，路線再度獲准上國道6號。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲第8屆埔里山城派對馬拉松10月15日登場，路線再度獲准上國道6號。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

備受跑者歡迎的「Puli Power」埔里山城派對馬拉松今年邁入第8屆，埔里鎮公所特別規劃全新路線：起終點都在埔里福興溫泉區，也申請國道6號西行線埔里段（終點至愛蘭交流道）納入路跑路線，並希望號召更多在地居民一起加入參與，用最大的熱情來歡迎來自全台各地的選手。

鎮公所於8月29日舉行活動宣傳記者會，邀請在地民代、社團、產業、社區、鄰里等單位出席；埔里愛跑協會理事長傅裕宸說，此次路跑動線須報詳細交管計畫審核，考量國6埔里段東、西行線假日尖峰時段不同：西行線終點至愛蘭交流道在假日清晨至上午車流較少，因此選做活動場地，用路人可由市區道路及省道接愛蘭交流道繼續西行，東行線則維持正常行駛，國道部分賽程預計10月15日清晨5時至上午9時結束，完成道路復原檢查確認後，於上午12時前恢復全線通車，降低對交通的衝擊。

18度C文化基金會董事長茆晉「日牂」表示，今年活動分為全馬、半馬、12公里挑戰組及5公里平埔平埔族群走標組，總計3500人，起、終點在埔里福興溫泉區；今年搭配平埔組群入埔200年紀念，增加充滿在地文化的平埔特色、祈福儀式，將會讓選手有更不一樣的感受，也為感謝跑者長期支持而特別設計「7至10屆」獎牌，只要連續報名四屆，就可以獲得獎牌展示框。

鎮長廖志城表示，路線串聯在地知名景點，跑馬拉松也能同時欣賞埔里風光，加上沿途在地美食強力補給，以及鄉親熱情加油支持，讓「埔里跑」成為結合運動、觀光、美食與人文風情的饗宴，也持續獲「運動筆記」評鑑高分4.8（滿分5）；去年首度登上國道6號，大受選手歡迎，因此今年繼續將西行線埔里段（終點至愛蘭交流道）納入全、半馬及挑戰組動線。

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