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社會 社會焦點 保障人權

一家四口老公失智　小兒子罹病「月花3萬」治療...妻苦撐

▲▼社會局副局長許秀能帶了實物銀行物資給游女士 並關心一家生活狀況。（圖／新北市政府提供）

▲社會局副局長許秀能帶了實物銀行物資給游妻，並關心一家生活狀況。（圖／新北市政府提供）

記者黃聖庭／新北報導

新北市淡水區一家四口，老公罹失智症、小兒子罹患嚴重的異位性皮膚炎，必須自費施打特殊針劑，每月2劑，每劑1萬6千元，一年估計光藥劑費就近40萬元，游姓妻子僅在社區教授國畫書法課程，收入有限，面臨困境。新北市北海岸社福中心媒合圓融行善團，透過line群組，以一人一千元接力方式，共募集了26萬5千元支援，社會局副局長許秀能並帶了實物銀行物資關心案家生活狀況。

北海岸社福中心督導陳泓伶表示，先生原從事業務，妻子在社區松年大學教授國畫課程，兩人收入撫養2名兒子尚可支應生活開銷，但先生在109年出現失憶症狀，110年經醫師確診為失智症，完全無法工作，月前在家因出現自傷傷人行為，經當地正德里長黃俊雄緊急協助叫救護車送醫。

陳泓伶說，小兒子因罹患嚴重的異位性皮膚炎，皮膚經常滿布皮屑甚至破皮流膿，必須自費施打特殊針劑，家庭經濟條件負荷，因此媒合圓融行善團援助，希望能先幫忙半年的醫藥費。

▲▼圓融行善團團長許誥（左3起）和監察人黃進行、許萬金等人 由社會局副局長許秀能（左2）和淡水區正德里長黃俊雄（左1）等陪同將善款送游女士 她不住的道謝 右1為北海岸社福中心主任羅惠玲。（圖／新北市政府提供）

▲圓融行善團將善款送給游妻。（圖／新北市政府提供）

圓融行善團團長許誥和監察人許萬金、黃進行等人，由社會局副局長許秀能和淡水區正德里長黃俊雄等陪同送達善款，游姓妻子相當感動。黃俊雄里長表示，她具有國畫書法的專業和才華，因此聘請她在社區松年大學為長輩上課，並給予鐘點費支應。

家中長子就讀某大學中文系，曾獲得校內文學獎新詩首獎、小說推薦獎，最近又剛完成一本長達13萬字的小說「罪惡的天使」，內容描寫吸血鬼的故事，相當有文學才華，唯長子有些靦腆，謙虛的說是自費出版，僅刷了6本，並未對外發行，眾人鼓勵他持續創作。

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