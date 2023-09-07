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蘇格登中秋獻禮限量上市！吳慷仁帥氣演繹「轉杯趣味」與摯友共度月圓歡聚時刻

▲▼蘇格登,中秋,點亮相聚,月圓,歡聚,吳慷仁,轉杯,蘇格蘭,威士忌。（圖／品牌提供）

蘇格登中秋獻禮，轉杯藏月組限量上市，轉杯一刻，滿溢醇金豐味。吳慷仁帥氣演繹轉杯趣味，與摯友共度月圓歡聚時刻。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

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一年一度的中秋佳節正是與親朋好友相聚慶祝的時刻，在這歡樂的時光肯定少不了經典佳釀為之點綴。今年蘇格登特別推出中秋限量贈禮「蘇格登中秋轉杯藏月組」，為月圓團圓時分帶來滿滿新意，在品嚐香醇金黃色酒液時，輕輕轉杯為歡聚時光增添別出心裁的趣味。

▲▼蘇格登,中秋,點亮相聚,月圓,歡聚,吳慷仁,轉杯,蘇格蘭,威士忌。（圖／品牌提供）

蘇格登於中秋前限量推出「蘇格登中秋轉杯藏月組」，至指定菸酒專賣店或大賣場選購蘇格登經典Glen Ord系列酒款達指定金額或數量，即可獲贈「蘇格登中秋轉杯藏月組」乙套。套組外盒採用精緻深色質感木盒，內含兩只蘇格登轉轉杯和一枚酒嘴。特製的轉轉杯不僅能夠當做裝載醇金酒液的容器外，在與家人摯友互動間更是增進感情的道具，在遊戲時刻轉動杯身將Logo當做指標，靜止後指向的對象將可以透過不同的遊戲，進行指定的關卡或是遊戲，在歡聚之餘為團聚場合增添歡愉的金色時刻。

▲▼蘇格登,中秋,點亮相聚,月圓,歡聚,吳慷仁,轉杯,蘇格蘭,威士忌。（圖／品牌提供）

蘇格登Glen Ord系列酒款來自於蘇格蘭Glen Ord酒廠，堅持最古老的傳統手工釀造工藝。不計時間的耗費，曠日廢時只為追求完美平衡與呈現麥芽的精髓，造就入口的每一滴酒液皆是時間萃取出的美好。其中獨獻台灣的蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌，更是臻選來自法國波爾多蘇玳產區的珍稀貴腐甜白酒桶過桶熟成，貴腐酒天然的濃縮香甜風味與清爽馥郁的水果香氣，清爽甜潤的口感搭配上中秋節涼爽的天氣，在皎潔的月光下品嚐在合適不過！

精巧中秋轉　輕輕一轉　轉近你我距離

▲▼蘇格登,中秋,點亮相聚,月圓,歡聚,吳慷仁,轉杯,蘇格蘭,威士忌。（圖／品牌提供）

「蘇格登中秋轉杯藏月組」內含的兩只轉轉杯為聚會輕鬆帶來無限新意和趣味。輕巧易旋轉的杯子，帶著Logo的杯身既可做為轉盤箭頭，也可以是盛裝酒液或遊戲道具的容器，輕輕一轉盡是驚喜；非常適合拿來玩抽籤或隨機摸彩遊戲；人多時候更可利用轉轉杯可旋轉指定的特性來當分隊道具，令過程更增添刺激和趣味。除了轉杯組外更貼心附上一只精美酒嘴、能貼合多種酒瓶口，用於穩定控制流出的液體量，讓美酒喝起來更加醇順。蘇格登中秋轉杯藏月組多樣的玩法能在各式相聚場合中帶來歡樂，拉近你我距離，讓歡聚時刻中每分每秒都是令人回味無窮的瞬間。

此次也邀請蘇格登品牌代言人吳慷仁於中秋節形象影片當中，透過與摯友相聚生動詮釋蘇格登轉杯組的玩法，透過轉轉杯指定公差為聚會創造精彩回憶，搭配上清爽香甜的蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌，為相聚時分創造與眾不同的精彩回憶。

▲▼蘇格登,中秋,點亮相聚,月圓,歡聚,吳慷仁,轉杯,蘇格蘭,威士忌。（圖／品牌提供）

至指定菸酒專賣店購買蘇格登Glen Ord系列品項任三瓶、或至合作大賣場購買蘇格登Glen Ord系列滿額NT$3,299，即可獲贈一組「蘇格登中秋轉杯藏月組」，內含轉轉杯二只及酒嘴一只。數量有限、送完為止，各通路上市日期依通路實際活動檔期為主。欲知詳情，請洽指定通路，或逕洽蘇格登消費者服務專線：0809-066-661。(蘇格登Glen Ord系列酒款: 蘇格登12年單一麥芽威士忌、蘇格登12年單一麥芽威士忌–醇雪莉桶版、蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌、蘇格登15年單一麥芽威士忌、蘇格登18年單一麥芽威士忌)。

更多產品資訊也可以點擊連結前往官網查看，也可以追蹤蘇格登臉書粉絲團IG帝亞吉歐會所LINE官方帳號來取得最新資訊。

[禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒]
[本文內容涉及酒類產品促銷訊息，請勿轉發分享給未達法定購買年齡者]

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關鍵字：

蘇格登中秋點亮相聚月圓歡聚吳慷仁轉杯蘇格蘭威士忌

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