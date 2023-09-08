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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基泰建設「鄰損事件」非首次　許淑華疑：真有縱容廠商問題？

▲▼陳時中 許淑華 何志偉 吳沛憶 台北市競選總部授證典禮。（圖／記者黃國霖攝）

▲許淑華。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市中山區大直街94巷1弄發生民宅傾斜情形，其原因是鄰近的基泰建設工地出包，底層支撐的連續壁折斷破裂所致。對此，台北市議員許淑華8日指出，2014年她曾經為基泰建設的鄰損事件召開記者會，要建管處不要核發使用執照給建商，然而事隔9年後，又看到更嚴重的場景，質疑「到底是監督程序螺絲鬆了？還是真的有所謂縱容廠商等問題」，呼籲台北市長蔣萬安應於一週內對外公布調查結果，給市民一個完整交代。

許淑華今日在臉書發文表示，她與營造專家現勘後，初步了解問題該基地疑似是擋土措施、地工工程施工不當，導致連續壁變位量過大，破壞安全支撐平衡，鄰房才會傾斜及沉陷，但仍然要等市府委託專家技師再進行評估。

許淑華提及，2014年她為了吳興街284巷內，一樣是基泰建設的鄰損事件召開記者會，要求建商應該全權負責，且建管處不應核發使用執照給建商。為了凸顯問題，她召開記者會，對官員是否包庇而提出質疑，事後建商才同意鄰損賠償。然而，事隔9年後，又看到更嚴重的場景，批評「市府真的必須檢討內部控管問題 ，到底是監督程序螺絲鬆了？還是真的有所謂縱容廠商等問題，都要釐清。」

許淑華透露，台北市積極推動都更，據建管處統計，本市施工中建築工地計737件，今年因安全防護措施不合格，或施工造成道路等公共設施損壞，違反建築法89條經裁罰者計57件，其中包括崇德街天坑案，以及昆明街道路下陷案。許淑華批評，這麼多建案正如火如荼進行，要求台北市長蔣萬安應於一週內對外公布調查結果，給市民一個完整交代。

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