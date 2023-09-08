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東森購物網好傢開學慶　床墊、枕頭最低下殺3折

東森購物網好傢開學慶（圖／東森購物提供）

▲東森購物網ETmall推出「好傢開學慶」活動指定傢寢商品下殺3折起。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

九月開學日已經近在眼前，許多學生正積極籌備宿舍生活所需的各種用品，為了方便家長和學生一次購足所有外宿生活必需品，東森購物網ETmall即日至9月15日推出「好傢開學慶」活動，全館床墊、桌椅等商品最低下殺3折，床包、被枕等也祭出換新5折起優惠，且只要購買傢寢館指定商品滿2,000元，加碼抽999樂透金，讓新生及外宿學生族做好萬全準備迎接全新學期。

東森購物網ETmall指出，自8月以來床墊床架類商品買氣增加超過2成，床包枕頭類也成長將近20%，消費者偏好熱搜關鍵字多為「石墨烯」、「乳膠床墊」、「涼感」等，且考量學生族群受限於小坪數的宿舍空間，多以「低單價、易組裝」等商品較受歡迎。

為滿足消費者需求，東森購物網ETmall推出「LooCa 100%石墨烯乳膠床墊」，原價12,990元，開學季下殺38折只要4,999元，再贈石墨烯抗菌天絲獨立筒枕2入；方便組裝收納的「HOPMA 鄉村多功能三層書櫃」，原價1,798元，優惠價799元即可入手。床包部分，「Betrise 100%奧地利天絲涼被/四季被」原價10,360元，限時優惠1,988元，活動期間買四季被搭床包組還可任選需要的尺寸。

東森購物網好傢開學慶（圖／東森購物提供）

▲HOPMA 鄉村多功能三層書櫃主打「低單價、易組裝」。

東森購物網好傢開學慶（圖／東森購物提供）

▲Betrise 100%奧地利天絲涼被/四季被，活動期間買四季被搭床包組還可任選需要的尺寸。

另外，塵蟎是台灣常見的過敏原，尤其在潮濕季節更會提高過敏機率，因此準備一顆有效防蟎的枕頭很重要，「DESMOND 岱思夢黑金科技石墨烯乳膠枕」主打SEK防蟎抗菌特性，可有效遠離過敏原，符合人體工學設計照顧頸肩，讓睡眠更舒適，原價4,980元，現在買一送一再加贈柔絲枕套2入組，只需要1,199元。

東森購物網好傢開學慶（圖／東森購物提供）

▲「DESMOND 岱思夢黑金科技石墨烯乳膠枕」主打SEK防蟎抗菌及人體工學設計讓睡眠更舒適。

東森購物網ETmall也加碼只要購買指定商品，滿2,000元即可登記抽999樂透金，本月份開始還可每天至「限時扭一扭」簽到試手氣抽東森幣，100%中奬率，即抽即折，要帶動開學前最後一波買氣。

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