基泰黑歷史「找黑衣人拆民眾私有地」　高嘉瑜怒：到底誰在包庇

▲「基泰大直」發生倒塌，路面嚴重傾斜。（圖／記者黃彥傑攝）



記者崔子柔／綜合報導

台北市中山區大直街一處新建工程「基泰大直」7日發生工安事故，疑似是基泰建設的興建工地未灌水，造成民宅嚴重龜裂傾斜，一樓甚至直接陷進地下，有住戶無奈指出，已經陳情8個月，「沒有人要理我們」。民進黨立委高嘉瑜則表示，「基泰建設劣跡斑斑，到底誰在包庇？北市府必須給民眾交代」。

高嘉瑜今凌晨在臉書發文指出，住戶稱鄰損問題日復一日，多次向建商反應也沒得到妥適的回應或處理，市府主管機關也無積極作為，最後釀成現在的大禍，「看到又是劣跡斑斑的基泰建設只能說不意外」。

▲高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



高嘉瑜表示，她2015年還在擔任議員時，基泰建設為了讓基地建照前後臨陸擴大利益，竟找黑衣人強拆民眾設在私有土地上的合法圍籬，最扯的是基泰建設以前後臨路的虛假圖面送交市府申請建照，因此強拆私地合法圍籬以製造建地臨路的假象，而市府建管處竟然在她召開協調會戳破時才「驚然發現」，讓她直言「根本就是官商勾結、惡意包庇」。

高嘉瑜提到，當時民眾求助無門，只有她願意協助，後來召開協調會確認私地圍籬是合法，卻遭基泰建設用暴力恐嚇、找媒體抹黑，還對她提告，「手段之惡劣兇狠令嘉瑜印象深刻」，她認為，基泰建設能在台北目無法紀至此，顯見朝中有人，才能讓北市建管處對基泰建設睜一隻眼閉一隻眼，「到底誰在包庇，北市府必須調查清楚，給民眾一個交代！」