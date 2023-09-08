繩拖貨車甩尾「變奪命錘」輾死人　影片曝光！車上竟還藏50包大麻

#HonduredNoticias | Cámaras de seguridad del CN, captan el preciso momento del accidente donde falleció María Orellana Zúniga, quién se dirigía a su lugar de trabajo. El vehículo causante del incidente era remolcado por otro carro tipo pick-up, como se ve en el vídeo. pic.twitter.com/PZdsRgxncN — Hondured Canal 13 (@Hondured_13) September 5, 2023

記者崔子柔／綜合報導

宏都拉斯格拉西亞斯阿迪奧斯省一名男子5日將繩索綁在一輛小貨車上，再用一輛皮卡拖行上路，結果過彎時小貨車被甩飛，撞向道路旁的水果攤，將一名女子輾斃，警方到場時，發現小貨車上裝了至少50包大麻。

根據《TIEMPO》報導，18歲的Bryan Adams 5日上午用皮卡拖著小貨車上路，行經特古西加爾巴市中心的國民議會附近時，要右轉過彎，沒想到疑因繩索斷裂，小貨車突然被甩飛，衝向路旁的水果攤，整個攤位被撞倒，多名路人受到波及。

▲▼小貨車被甩向一旁水果攤。（圖／翻攝自TIEMPO）



其中一名女子瑪麗亞（María Orellana Zúniga）當場被輾斃，她是議會職員，當時正要過馬路去上班，其丈夫不捨地說，妻子一直以來都準時出門上班，沒想到竟遇這般橫禍。

▲車上搜出一堆大麻。（圖／翻攝自TIEMPO）



警方到場查看肇事車輛時，發現小貨車的駕駛座、後車箱放了至少50包大麻，便立刻聯繫緝毒局，目前Bryan Adams被拘留，並被指控販毒、過失殺人、損害等罪。