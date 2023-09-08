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社會 社會焦點 保障人權

台中警穿外套被督　大廳狂怒「暴打督察長官」！結局悲劇了

▲▼台中司法大廈包含台中地檢署與台中地方法院。（圖／記者李忠憲攝）

▲台中警穿外套被督，暴怒狂打督察長官的臉，法院判決出爐。（圖／記者李忠憲攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台中市第4警分局時任涂姓警員今年5月1日值勤時，因為穿著警用透氣外套違反服裝規定，遭到督察組蕭姓警務員勸導改善，不料他因此情緒失控，朝蕭男的臉部猛打5拳，事後被蕭男提告傷害、被警局處以記過調職。台中地院法官審理，認定涂男以暴力方式攻擊蕭男，侵害警察上下督導關係，依傷害罪判處涂男4個月徒刑。

根據判決書指出，涂警今年5月1日下午3點多在大廳值班時，因為穿著警用透氣外套違反服裝規定，蕭警看到後立刻上前勸導他，要穿外套可以下班時再穿，不料他因此情緒失控，朝蕭警的臉部猛打、朝身體狂踹，其他警員見狀紛紛上前把2人拉開。

蕭警被涂警攻擊後，有右眼眶挫傷等傷勢，還有眼鏡斷裂等損失，事後堅持對涂警提告傷害。涂警出庭時，針對傷害、毀損部分坦承不諱，然否有妨害公務，聲稱是遭蕭警「長期打壓」，警局也因為他穿著外套的事件要將他開除，他當天才會情緒失控，對於傷害蕭警相當抱歉。

台中地院法官審理案情，蕭警身為涂警的上級，確實有督導之權力，且在雙方發生衝突前，蕭警就因為服裝之事多次勸導涂警，蕭警出庭時也證稱，夏天本應穿短袖，涂警卻包得緊緊的，不符合警察服制規定，涂警被勸導後一度想申請特例，聲稱對冷熱過敏，但對方執勤還是會吹冷氣、電風扇，警局因此駁回申請。

法院認為，涂警不滿蕭警多次提出糾正，心生積怨甚至情緒失控，以暴力方式攻擊蕭警，侵害警察機關上下督導之關係，且犯後態度不佳，然而考量涂警需扶養70歲父母，加上曾多次捐款給家扶、視障、殘障團體、每次捐款5000元以上，審酌犯罪動機、手段、影響程度後，依傷害罪判處涂警4月徒刑，得易科罰金。

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