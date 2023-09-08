　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南打執行搜索遭控執法過當　查扣週轉金威逼「交人」惹議

▲刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊，查處恐嚇取財案，對台南1家開發公司執行搜索，事後遭該公司許姓董娘等人指控「執法過當」，已委請律師將提告。（圖／民眾提供，下同）

▲刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊，查處恐嚇取財案，對台南1家開發公司執行搜索，事後遭該公司許姓董娘等人指控「執法過當」，已委請律師將提告。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊，查處恐嚇取財案，對台南1家開發公司執行搜索，事後遭該公司許姓董娘指控「執法過當」，警方強扣公司週轉金造成權益受損，更導致員工飽受驚嚇求助身心科、不敢上班，許姓董娘等人委任律師將於8日下午前往台南地檢署提告，南打偵八隊否認指控，並指與事實不符。

許姓董娘表示，8月28日那天下午1時許，她自外返回公司，一進門就看見數十名全副武裝手持長槍的特勤警員，將公司全部職員控制在大廳，警員詢問她的身分後，即命令她坐在大廳。

▲刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊，查處恐嚇取財案，對台南1家開發公司執行搜索，事後遭該公司許姓董娘等人指控「執法過當」，已委請律師將提告。（圖／民眾提供，下同）

許女說，約莫10分鐘後有警員進到辦公室，將監視系統電源拔掉並拿走硬碟，接著命令公司蔡姓董事陪同上樓搜索；許女指控警員搜索她的房間發現保險箱，就請她上去，曾姓副隊長詢問險箱裡有什麼，她回覆裡面是公司的「週轉金」，曾姓副隊長命令她打開保險箱並表示要扣押，理由是那些錢係「恐嚇取財之不法所得」。

▲刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊，查處恐嚇取財案，對台南1家開發公司執行搜索，事後遭該公司許姓董娘等人指控「執法過當」，已委請律師將提告。（圖／民眾提供，下同）

許女指出，保險箱裡的132萬5千元是要支付司機的費用，警方扯個理由就要強行扣押這些現金，這國家還有法治嗎？許女說她當場即說明那是公司週轉金，不是「不法所得」，曾姓副隊長仍執意強行扣押，並說警方要驗「指紋」。

曾姓副隊長命令許女在扣押物品清單簽名時說：「我給妳2週的時間，找吳男出來做第2次筆錄，錢就還妳」，許女當場嗆要提告，曾姓副隊長回嗆：「去告，沒關係」。

▲刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊，查處恐嚇取財案，對台南1家開發公司執行搜索，事後遭該公司許姓董娘等人指控「執法過當」，已委請律師將提告。（圖／民眾提供，下同）

該公司曾姓董事表示，警方一進門就說要對吳男案執行搜索，公司人員當場告知吳男非他們公司職員且已離職，但警察持長槍喝令公司職員高舉雙手「不准動」，公司3名女會計飽受驚嚇，其中1人隔天立刻請休長假，不敢上班，1人表示想離職，1人因受驚嚇而出現過度焦慮求診身心科。

▲刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊，查處恐嚇取財案，對台南1家開發公司執行搜索，事後遭該公司許姓董娘等人指控「執法過當」，已委請律師將提告。（圖／民眾提供，下同）

曾姓董事指出，警方搜索目標是吳男，吳男並非他們公司員工，而是4家關係企業其1家的負責人，因與人發生債務糾紛而於2個月前離職。據他了解，該案吳男已前往台南市警歸仁分局製作筆錄，檢警偵辦中，他們的公司與吳男無關，警方搜索他們的公司，並未出示搜索票、告知權利即強力展開搜索，且不讓他們請律師到場，警方說會可能會「通風報信」。搜索中途他曾向警方要求出示搜索票，警方則表示搜索結束後會給他看搜索票，整個搜索行動明顯違反程序，警方有濫權、執法過當之嫌。

▲刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊，查處恐嚇取財案，對台南1家開發公司執行搜索，事後遭該公司許姓董娘等人指控「執法過當」，已委請律師將提告。（圖／民眾提供，下同）

曾姓董事表示，他們已委任律師提出將以警方涉犯加重剝奪行動自由罪、強制罪、恐嚇危害安全罪以及違法搜索等罪嫌，將於8日下午前往台南地檢署提告，希望透過司法還給人民公道，也請警方儘速公開道歉，並賠償相關損失。

針對許女等人之相關指控，南部打擊犯罪中心回應，相關指控與事實有出入，當天攻堅及搜索行動一切依法，並無違反相關程序，更無執法過當。警方說，攻堅行動一進入現場，首先即須「控制」現場，喝令相關人等高舉雙手、不准有動作，這係正常控制現場之作為。再者，搜索票依法申請取得，現場控制後，再行搜索，出示搜索票時機均合乎程序。南打強調，搜索並查扣相關證物，理由正當合法，惟偵查不公開，案件相關細節不得對外說明。

ET快訊
144人受影響！大直房屋傾斜「擴大疏散中」　蔣萬安發聲
大直民宅下陷！1樓變地下室　住戶實踐大學過夜
丈夫搞上親媽「309房玩按摩椅」！　妻怒揭他身分：該叫你爸嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

傻眼！車廂團康歡唱卡拉OK　自強號秒變遊覽車

南打執行搜索遭控執法過當　查扣週轉金威逼「交人」惹議

大直民宅恐怖下陷　路面傾斜「凹出超深大洞」！坍塌巨響狂傳

大直工地倒塌「平面道路變斜坡」！連續壁、擋土牆全瓦解

大直民宅「坐電梯」陷入地面！一樓被吞掉13秒消失　驚悚影片曝光

北市大直開挖連續壁　民宅下陷「疏散144人」...安置旅館找到了

快訊／大直「民宅下陷」1樓被吞沒　前後比對圖曝光

大直工地「擋土牆破裂」！嚴重傾斜畫面曝　巷內居民全撤離

快訊／大直民宅2小時內下陷！1樓變地下室　住戶實踐大學過夜

快訊／汐止驚傳持刀砍人案　19歲男羽球場聊天突被砍3刀

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

男大生被撞斃「2駕駛說法曝」　父悲嘆：後車不撞他就不會死

19縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

剛下班要吃消夜！19歲男自摔又被撞　掙扎中再遭拖吊車輾斃畫面曝

女開名車逆向載兒上學！　校門口嗆家長：我故意的

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

傻眼！車廂團康歡唱卡拉OK　自強號秒變遊覽車

南打執行搜索遭控執法過當　查扣週轉金威逼「交人」惹議

大直民宅恐怖下陷　路面傾斜「凹出超深大洞」！坍塌巨響狂傳

大直工地倒塌「平面道路變斜坡」！連續壁、擋土牆全瓦解

大直民宅「坐電梯」陷入地面！一樓被吞掉13秒消失　驚悚影片曝光

北市大直開挖連續壁　民宅下陷「疏散144人」...安置旅館找到了

快訊／大直「民宅下陷」1樓被吞沒　前後比對圖曝光

大直工地「擋土牆破裂」！嚴重傾斜畫面曝　巷內居民全撤離

快訊／大直民宅2小時內下陷！1樓變地下室　住戶實踐大學過夜

快訊／汐止驚傳持刀砍人案　19歲男羽球場聊天突被砍3刀

租客聽到崩裂聲　大直屋主現身痛批：2樓變1樓、1樓變地下室「全不見了」

親戚住豪華透天！她納悶「不在家怎收包裹？」宅配員神解：很方便

朱學恒神隱3個月「又開直播了」！同框雪乳戰神狂聊2小時

養護角質正夯！日系「養角質單品」特搜 打造健康好膚質

今晨迎白露！專家揭4生肖「半月內慎防暗疾」　開運、禁忌一次看

傻眼！車廂團康歡唱卡拉OK　自強號秒變遊覽車

大直居民嘆「房屋乒乒乓乓很大聲」　聽見樓下喊「快下來」急衝出門

南打執行搜索遭控執法過當　查扣週轉金威逼「交人」惹議

大直民宅恐怖下陷　路面傾斜「凹出超深大洞」！坍塌巨響狂傳

台南雨彈狂襲　永康警即刻管制交通守護用路人安全

見蛇在路中「痛苦翻滾」　手電筒照亮發現可愛真相

社會熱門新聞

即／大直民宅下陷「1樓變地下室」住戶夜宿實踐大學

大直民宅坐電梯陷入地面！一樓被吞掉畫面曝

即／北市民宅「傾斜」發出碎裂聲　夫妻抱小孩逃離

即／大直民宅下陷1樓被吞沒　前後比對圖曝光

大直工地倒塌災害擴大！平面道路變斜坡

大直工地「擋土牆破裂」！巷內居民全撤離

桃園人妻：我老公和我親媽搞上了　鹹濕對話全曝光

大直民宅受災下陷　144人旅館找到了

即／剛喊：店家要小心　孫生母又順手牽羊被判6月

男童突開門衝下車　遭車撞上命危

獨／賓士爆乳媽IG照曝　反控男駕駛拳頭捶車

快訊／汐止驚傳持刀砍人案

大直民宅恐怖下陷　路面傾斜驚現巨坑

竹北天坑案恐不單純！工務處長家中搜出百萬現金

更多熱門

相關新聞

警察擊斃孕婦一屍兩命　密錄器公布

警察擊斃孕婦一屍兩命　密錄器公布

美國俄亥俄州21歲非裔孕婦塔基亞楊（Ta'Kiya Young）遭警察擊斃，根據警方1日公布的密錄器畫面，她被懷疑在超市順手牽羊，但拒絕下車接受盤查，之後甚至開車衝撞員警，卻遭對方開槍打中。

陸版「ChatGPT」文心一言開放使用 百度搜索增「AI對話」選項

陸版「ChatGPT」文心一言開放使用 百度搜索增「AI對話」選項

擴大執行查扣交通違規大戶、註銷車

擴大執行查扣交通違規大戶、註銷車

黃子佼6保鏢護送應訊　檢發保護命令：禁騷擾被害人

黃子佼6保鏢護送應訊　檢發保護命令：禁騷擾被害人

警違法搜索查扣槍彈　藏槍男二審逆轉重判

警違法搜索查扣槍彈　藏槍男二審逆轉重判

關鍵字：

南打搜索執法過當查扣週轉金

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大直房屋嚴重傾斜「一樓陷到看不見」

即／大直民宅下陷「1樓變地下室」住戶夜宿實踐大學

快訊／144人受影響！大直房屋傾斜「擴大疏散中」　蔣萬安：可能要拆除

驚吐「柯佳嬿懷孕」！坤達回應了

桃園人妻妹曝「51歲媽長相」：姊夫怎吃得下去

大直民宅坐電梯陷入地面！一樓被吞掉畫面曝

即／北市民宅「傾斜」發出碎裂聲　夫妻抱小孩逃離

半裸刺青照瘋傳！新竹賓士媽氣炸回應了

3女「陰道塞這根」被逮捕　價值900萬

大直居民擴大疏散　房屋傾斜「初步判定原因」曝

快訊／北市工地未灌水害「6棟房屋傾斜」

激戰岳母「汽旅309房」過程曝　女婿：一試成主顧嗎

即／大直民宅下陷1樓被吞沒　前後比對圖曝光

65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

大直工地倒塌災害擴大！平面道路變斜坡

更多

最夯影音

更多
木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡

木柵騎士深夜自摔遭撞　想爬起又被拖車輾過亡
大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

大直多棟民宅傾斜下陷「一樓變成地下室」驚悚畫面曝光

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

烏克蘭情報局長驚爆：普丁「早已死亡」　一年多來都是用分身

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵神救援！

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

賓士爆乳媽超壞身教！逆停送2孩上學被檢舉　竟嗆：被我撞剛好啦

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面