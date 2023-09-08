南打執行搜索遭控執法過當　查扣週轉金威逼「交人」惹議

▲刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊，查處恐嚇取財案，對台南1家開發公司執行搜索，事後遭該公司許姓董娘等人指控「執法過當」，已委請律師將提告。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊，查處恐嚇取財案，對台南1家開發公司執行搜索，事後遭該公司許姓董娘指控「執法過當」，警方強扣公司週轉金造成權益受損，更導致員工飽受驚嚇求助身心科、不敢上班，許姓董娘等人委任律師將於8日下午前往台南地檢署提告，南打偵八隊否認指控，並指與事實不符。

許姓董娘表示，8月28日那天下午1時許，她自外返回公司，一進門就看見數十名全副武裝手持長槍的特勤警員，將公司全部職員控制在大廳，警員詢問她的身分後，即命令她坐在大廳。

許女說，約莫10分鐘後有警員進到辦公室，將監視系統電源拔掉並拿走硬碟，接著命令公司蔡姓董事陪同上樓搜索；許女指控警員搜索她的房間發現保險箱，就請她上去，曾姓副隊長詢問險箱裡有什麼，她回覆裡面是公司的「週轉金」，曾姓副隊長命令她打開保險箱並表示要扣押，理由是那些錢係「恐嚇取財之不法所得」。

許女指出，保險箱裡的132萬5千元是要支付司機的費用，警方扯個理由就要強行扣押這些現金，這國家還有法治嗎？許女說她當場即說明那是公司週轉金，不是「不法所得」，曾姓副隊長仍執意強行扣押，並說警方要驗「指紋」。

曾姓副隊長命令許女在扣押物品清單簽名時說：「我給妳2週的時間，找吳男出來做第2次筆錄，錢就還妳」，許女當場嗆要提告，曾姓副隊長回嗆：「去告，沒關係」。

該公司曾姓董事表示，警方一進門就說要對吳男案執行搜索，公司人員當場告知吳男非他們公司職員且已離職，但警察持長槍喝令公司職員高舉雙手「不准動」，公司3名女會計飽受驚嚇，其中1人隔天立刻請休長假，不敢上班，1人表示想離職，1人因受驚嚇而出現過度焦慮求診身心科。

曾姓董事指出，警方搜索目標是吳男，吳男並非他們公司員工，而是4家關係企業其1家的負責人，因與人發生債務糾紛而於2個月前離職。據他了解，該案吳男已前往台南市警歸仁分局製作筆錄，檢警偵辦中，他們的公司與吳男無關，警方搜索他們的公司，並未出示搜索票、告知權利即強力展開搜索，且不讓他們請律師到場，警方說會可能會「通風報信」。搜索中途他曾向警方要求出示搜索票，警方則表示搜索結束後會給他看搜索票，整個搜索行動明顯違反程序，警方有濫權、執法過當之嫌。

曾姓董事表示，他們已委任律師提出將以警方涉犯加重剝奪行動自由罪、強制罪、恐嚇危害安全罪以及違法搜索等罪嫌，將於8日下午前往台南地檢署提告，希望透過司法還給人民公道，也請警方儘速公開道歉，並賠償相關損失。

針對許女等人之相關指控，南部打擊犯罪中心回應，相關指控與事實有出入，當天攻堅及搜索行動一切依法，並無違反相關程序，更無執法過當。警方說，攻堅行動一進入現場，首先即須「控制」現場，喝令相關人等高舉雙手、不准有動作，這係正常控制現場之作為。再者，搜索票依法申請取得，現場控制後，再行搜索，出示搜索票時機均合乎程序。南打強調，搜索並查扣相關證物，理由正當合法，惟偵查不公開，案件相關細節不得對外說明。