黃子佼「6保鏢護送」應訊　檢發保護命令：禁騷擾被害人及家屬

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

藝人黃子佼因被控性侵，今（4日）被檢警搜索住家和工作室等處所並約談到案，台北地檢署檢察官傍晚複訊後，諭令35萬元交保，並限制出境、出海，同時核發「犯罪被害人保護命令」，禁止黃子佼騷擾、接觸與跟蹤、危害被害人及其家屬，黃子佼若違反禁令，檢警依法得逕行拘提到案，且最重可判刑3年以下。

▲藝人黃子佼（右2）涉性侵到台北地檢署複訊後，交保35萬元離開。（圖／記者陸運陞攝）

黃子佼傍晚6點多辦妥交保手續後，面對層層包圍的媒體採訪人群，始終不發一語，靠6位保鏢貼身護送外加法警協助開道下，舉步維艱地走進保母車離開。據悉，檢方今另以證人身分，訊問黃子佼先前開直播爆料其他藝人涉嫌吸毒情節，劍指演藝圈可能更勁爆內幕。

「犯罪被害人保護命令」規定於《犯罪被害人權益保障法》第35條與第36條，用於涉犯故意犯罪造成被害人死亡、重傷，或侵害被害人性自主權等案件，若被告停止羈押時，法官可依職權或依檢察官的聲請核發這項命令，酌定2年以內的期間，禁止被告騷擾、接觸與跟蹤、危害被害人及其家屬，檢方偵辦時可準用此規定。

《犯罪被害人權益保障法》並於第41條規定，若無正當理由違反法院、法官或檢察官核發的「犯罪被害人保護命令」及應遵守事項，可處3年以下徒刑、拘役、或科或併科新台幣30萬元以下罰金。此外，法院、法官或檢察官核發這項命令後，應於24小時內發送被害人或其家屬，以及被告所在地的警察機關、直轄市或縣（市）政府等處。