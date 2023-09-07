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GoPro新機HERO12電量再升級　5.3K HDR影片隨手錄

▲▼GoPro新機HERO12電量再升級　5.3K HDR影片隨手錄。（圖／GoPro提供）

▲ GoPro 推出最新機種 GoPro HERO12。（圖／GoPro 提供）

記者樓菀玲／台北報導

運動相機品牌 GoPro 推出最新機種 GoPro HERO12，主打電量續航提升並且有更好的畫面表現，無論是白天還是晚上，新手或是老鳥都能藉由本次亮相的新機拍出最佳影片，單機售價為 14,900 元，已於 9 月 6 日正式開賣。

正成集團董事長陳怡璇及總經理丘揚祖表示此次新品發表會像是台灣創作者年度盛會，展現 GoPro 的產品設計精神，雖然 GoPro 創辦人 Nick Woodman 因颱風而取消訪台計畫，發表會現場透過線上對談的方式，親身與台灣頂 YouTuber 阿滴分享了創立 GoPro 的心路歷程。

GoPro HERO12 主要亮點不少，先是電源續航升級，達到驚人的 100% 續航提升，具備 5.3K HDR 影片拍攝功能，附帶高解析度和幀率及 10-bit 色彩還原效果，搭載 HyperSmooth 6.0 穩定功能，內建全新 9:16 模式，專為社交媒體分享設計。

其次是 Max 鏡頭模組 2.0 可提供更寬廣的視野，不僅夜間效果增強，就算是新手也能輕鬆捕捉夜間景色，另外也有針對專業人士的高效能功能，包括 GP-Log＋LUT 和高品質收音效果，本次推出的 GoPro HERO 12 採用 100% 環保包裝，體現 GoPro 對環保的承諾。

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