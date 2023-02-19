美眉洗澡瞥見GoPro嚇壞！潛水教練遭控偷拍不起訴　關鍵原因曝

記者郭世賢、黃資真／新北報導

一名長相貌美的C女指控，去年5月間與男友到新北市龍洞體驗潛水，結束後在淋浴間盥洗時，遭彭姓潛水教練持GoPro偷拍，嚇得尖叫，彭男被發現後立刻逃走，並將記憶卡丟棄。事後兩方對質時，彭男才承認自己有偷拍，警方偵訊時卻改口否認犯案，但檢方因找不到記憶卡，無法定罪，妨害秘密部分獲不起訴處分。

▲女子控訴遭潛水教練偷拍，嫌犯卻獲不起訴。（圖／C小姐提供，下同）



C女表示，去年5月20日與男友一起到新北龍洞潛水，結束後2人前往付費淋浴間盥洗，業者分配1、2號給他們使用，彭男則與其他2名學生被分到6、7、8號的淋浴間。

▲女子發現遭偷拍後，趕緊包毛巾探頭查看嫌犯。



C女在2號間盥洗到一半時，抬頭一看居然發現有台GoPro正對著自己拍攝，立刻尖叫大喊「有人偷拍！」彭男立刻從3號間奪門而出，之後再拿著潛水用物品佯裝沒事緩緩走上前，問業者發生什麼事，當業者表示有人偷拍時，他立刻搖頭否認「不是我」，回答相當詭異，因為起初根本沒人懷疑他。

▲C小姐重回現場，被她發現彭男正蹲在堤防內找東西，當下他急忙澄清「在找電子煙」。



C女立刻請業者調閱監視器，確認是彭男所為，而彭男為了自清，同意讓C女與男友搜查車內，僅發現1台沒有記憶卡的GoPro。報警後警方曾調閱附近監視器，發現彭男曾翻出堤防外，但他否認跟偷拍有關。

做完筆錄後，C女認為彭有可能回到原處找記憶卡，決定與男友在現場堵人，沒想到真的直擊到彭正蹲在堤防內找東西，3人再度對質，彭要求C女停止錄影後，才終於坦承確實有偷拍，被問為何要否認，彭畏縮表示，「因為害怕，做了對不起你的事。」

▲3人對質時，彭男要求停止錄影，才開口坦承犯行。



不過，彭在筆錄、偵訊時卻改口否認犯行，稱GoPro價格昂貴，擔心放在外面遭竊，才會帶進淋浴間裡，但沒有偷拍。最後檢方認為，雖然彭行為可疑，在沒有記憶卡證明的情況下，難以認定其犯有妨害秘密之罪行，裁定不起訴，經聲明再議仍遭駁回。

▲彭男明明被分配到較遠的淋浴間，卻跑到3號間使用。（圖／記者郭世賢翻攝）



C女無奈表示，當時業者明明將彭分配到其他淋浴間，卻刻意帶著相機進入3號間，既然帶著GoPro要紀錄學員潛水過程，怎麼可能來教課卻沒裝記憶卡？她也有彭男承認犯罪的影片為證，最終卻是不起訴，冤屈無法被平反令她難以接受。

此外，針對C女控訴，《ETtoday新聞雲》記者循線嘗試聯繫彭姓教練說明，但至截稿前，未獲彭男回應。