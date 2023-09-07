高雄夢幻熱氣球來了！月世界、愛河浪漫升空　＄500飛高高偽出國

▲高雄「愛．月熱氣球」繫留體驗連續舉辦兩年都獲得好評。（圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市觀光局於2021年推出「愛．月熱氣球」活動，只要500元就能搭乘熱氣球，在高空上欣賞月世界惡地地形、愛河迷人的港灣景色，不用出國就能享受浪漫旅程。由於詢問度爆表，觀光局今(7日)公布今年12場體驗日期，門票將於12日中午12點將於ibon開賣。

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▲搭乘熱氣球升空月世界，猶如身歷土耳其卡帕多奇亞的特殊地景。（圖／高雄市觀光局提供）

連續3年舉辦的「高雄愛．月熱氣球」活動，從不同角度欣賞惡地地形及城市美景，每次都吸引全台各地民眾到高雄旅遊。市長陳其邁表示，高雄田寮月世界擁有獨特惡地地形，搭乘熱氣球從上空俯瞰，有如身歷土耳其卡帕多奇亞的特殊地景；而在愛河畔鹽埕區搭乘熱氣球，則可以一覽愛河晨昏都市美景，有如法國塞納河般浪漫氛圍。

▲▼愛河熱氣球冉冉升空，可以鳥瞰高雄浪漫的山海河景。（圖／高雄市觀光局提供）

觀光局長高閔琳表示，熱氣球繫留體驗場次自9/23-24、9/28-10/1於田寮月世界拉開序幕；10/7-10、10/14-15則在愛河繼續航程。兩場域活動期間晚上有迷你熱氣球光影展演秀熱鬧開演，愛河場次更搭配美食市集，保證將帶給大家滿滿視覺與味覺饗宴。推薦遊客到月世界搭熱氣球除可就近享用土雞料理，還能順遊鄰近旗山、美濃等區域的景點，遊程規劃多元豐富。

▲愛河熱氣球場次將搭配美食市集，有視覺、美食雙重享受。（圖／高雄市觀光局提供）

經過飛行團隊專業評估，因熱氣球繫留體驗飛行時間取決於當日氣候及日出落時間(上午場約6:00-8:00；下午場約16:00-17:30)，繫留活動每場次名額有限，線上售票（票價500元）於9月12日（二）中午12時起，開放全台便利商店「7-ELEVEN」ibon機台及線上售票系統搶先預約購票。