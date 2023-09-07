巴西蛋貨款超思先墊付　農業部：業者為搶蛋「優於合約規範」　

▲農業部雞蛋專案進口爭議持續延燒。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部昨公布中央畜產會與超思公司的契約，因契約載明貨款採「代收轉付」方式，藍營質疑是畜產會先付錢給超思公司，而且沒有驗收就先付款。農業部次長陳駿季今（7日）回應，雖然合約是說「代收轉付」，但超思為了在國際間搶蛋，以「優於合約規範」先行墊付貨款與關稅，對畜產會而言沒有任何損失。

依據農業部昨公布畜產會與超思的合約，載明「由乙方（超思）以代收轉付方式支付巴西雞蛋供應方，並於付款後提送付款證明文件予甲方（畜產會）」。外界以此質疑超思是先跟中央畜產會請款，才向巴西廠商支付貨款，所以畜產會沒有驗收就先付款。

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不過，農業部長陳吉仲昨在記者會卻指出，超思先墊付了貨款和相關稅金，最後再向畜產會請款，也遭外界質疑與農業部公布的合約內容不相符。

陳駿季今出席「112年度農業創新育成中心畢業成果發表會暨媒合會」，會後接受媒體聯訪表示，合約內容的確是訂定「代收轉付」，但誠如部長陳吉仲昨在記者會上所說，所有貨款、關稅和營業稅等都是超思先墊付，表示超思執行面是「優於合約規範」，這對畜產會並沒有造成任何損失，強調昨天記者會公布的資料絕對真實。

陳駿季說明，今年3、4月間全世界都缺蛋都在搶蛋，若不先付款，就沒辦法搶到單，讓蛋包裝出口，不只超思，其他貿易商也一樣，在搶蛋的時候，很多都是業者先代墊貨款。

中央畜產會也表示，以「代收轉付」方式委託業者代辦業務，是貿易商合約常見的形式，雖然與超思的合約上是以代收轉付方式簽約，但是就實際狀況來說，超思並沒有以代收轉付方式付款，全數8814萬顆雞蛋都是超思先墊付款項，沒有事先向畜產會請款。

中央畜產會強調，針對超思進口的所有雞蛋，畜產會都是待雞蛋經過檢驗合格驗收後，才會支付貨款給超思，因此驗貨後才會付款，而檢驗不合格者皆退運或銷毀，費用皆由超思自行負擔。