陸多元計程車司機年增百萬人　削價競爭缺規範埋不定時炸彈

▲北京一名網約車（多元計程車）司機開通多平台搶單。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸網約車（多元計程車，下同）行業一年內湧進41個平台、126萬名司機，總量達到579萬人。根據部分地方監管部門通報顯示，自2022年下半年起，平台公司為搶佔市場打「價格戰」，通過「特惠價」、「一口價」等方式吸引流量，連帶影響出現今（2023）年事故率上升，司機賺不到錢等情況，在業內埋下一顆不定時炸彈。

▲大陸網約車滴滴平台旗下新款車輛。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，數據顯示，今年網約車訂單數量出現回暖趨勢，但在二季度後訂單增速明顯放緩，甚至在4月份轉為負增長，7月共收到訂單8.21億單，環比上升7.6%。不少城市已經發出了運力過剩的預警。

一名在深圳開網約車的司機表示，以前每天跑11小時左右，每個月能掙到近2萬元人民幣（約8.73萬元新台幣），「現在一天跑個20多單，大概只能掙到300多元人民幣（約1310元新台幣），有時去掉租車費和油費，每個月實際到手的收入更少，平台競爭太激烈，低價訂單大行其道，不像以前那麼好賺了。」

網約車司機收入減少，主因還是在於平台方祭出的「一口價」模式，在部分平台也被叫作「平價車」、「特惠快車」。這是平台方根據起終點資訊，預估里程、時長、實時路況報出價格，一般來說，「一口價」訂單會比普通訂單價格便宜許多。

不過，一名網約車司機透露，原價為40餘元（人民幣，下同）的訂單，選擇「特惠」模式後，需要支付的實際金額為27元，5元會被平台抽成，最終司機獲得的收入僅為22元。

▲江蘇常州城市公共停車場內停放的網約車。（圖／CFP）

此外，網約車司機人數激增，也是形成業內激烈競爭的因素之一。根據大陸交通部網約車監管信息交互系統數據顯示，截至6月30日，大陸共有318家網約車平台公司取得經營許可，各地共發放網約車駕駛員證579萬本。按此前統計，截至2022年6月30日，大陸共有277家網約車平台公司取得網經營許可，共發放網約車駕駛員證453萬本。經簡單估算，一年之內，網約車行業湧入了41家平台以及126萬名駕駛員。

在部分地區發出「運力過剩」的示警情況下，網約車司機的「野蠻生長」無疑替行業埋下不定時炸彈。對此，大陸東南大學法學副教授顧大松提醒，目前還沒有十分行之有效的解決方式，較多的做法是暫時凍結入場、休養生息，但這種方式也是雙刃劍，「另一種就是向市場充分披露信息，把供需信息充分傳達給從業者和投資者，這可能是相對更好的方式。」