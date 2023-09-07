陸多間銀行調降個人首購房貸利率　9／25起接受民眾調整申請

▲福州市民前往住房展銷會洽詢購房資訊。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸央行中國人民銀行及國家金融監督管理總局8月31日聯合發布《關於降低存量首套住房貸款利率有關事項的通知》後，多家銀行陸續發布公告，隨政策宣布調降首購房貸利率。具指標性的中國工商、農行、建設銀行及中國銀行等四大銀行也在今（7）日公布調整存量首套個人住房貸款利率的施行細則。

▲大陸工商銀行個人貸款櫃檯。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，總體來看，多家國有大行均在調整規則上將存量房貸利率調整按貸款發放時間劃分為三個時間段，也明確了利率調整的方式、申請時間等。

根據大陸四大銀行公告顯示，存量房貸利率下調後，最低不低於相應期限的貸款市場報價利率（LPR）或貸款發放時的全國下限（2019年10月8日（含）至2022年5月14日（含）為LPR，2022年5月15日（含）至2023年8月31日（含）為LPR-20個基點），如當地下限高於全國下限，則將貸款加點幅度調整為當地下限。

此外，對於符合條件的存量首套住房貸款，客戶無需提交申請，銀行將統一通過批量調整的方式進行調整，但是，「二套轉首套」存量貸款需要主動申請並提供相關材料。如果原來執行固定利率的，則需要先轉換為LPR定價的浮動貸款利率，再進行調整。

根據四大銀行公告顯示，均自2023年9月25日起，與存量個人住房貸款客戶就貸款執行利率進行協商調整，藉此與客戶做好存量個人住房貸款利率調整工作。

▲中國人民銀行（PBOC）。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，大陸為帶動新一輪經濟流通，藉此改變內需減少的影響，將目光擺在實行多年的房地產限購、限售政策，不僅各地放寬限購、售條件，民眾購房的貸款利率也下調，釋出紅利誘因。

就在中央提出下調首購房貸利率的政策後，農業銀行率先響應調整存量房貸利率政策的國有大行。之後包括工商銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行、招商銀行、廣發銀行、浦發銀行、渤海銀行等先後發出公告響應。

截至9月2日，已有6間國有大型商業銀行和12間全國性股份制銀行均發出調整存量首套住房貸款利率的公告。此外，湖北銀行、湖北省農村信用社、漢口銀行、武漢農村商業銀行等省內銀行也發出同樣的公告。