桃園51歲岳母嫌尪老　搞上女婿「有把你包住嗎？」鹹濕對話曝光

▲軍人老公與親媽搞上。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

一名桃園人妻爆料，遭到先生背叛出軌，沒想到小三竟然就是自己的親媽，人妻甚至把先生跟親媽、女婿跟岳母、女兒跟媽媽的對話全部貼出來，崩潰直呼「一次被外遇就兩個家沒了」，毀三觀的劇情讓人超傻眼，人妻還透露，媽媽嫌棄爸爸老，所以不給碰，「我媽結紮了」。

人妻貼出多張對話紀錄截圖，「閉上眼睛就是，我開的車我老公和我媽調情過，打開房間門，我老公跟我媽調情過」。從截圖中可以看到，先生跟岳母講話相當鹹濕，開房結束後，媽媽還問「有沒有讓你失望？」「我有把你包住嗎？」「你知道我的點，我會變得很自動」、「還想要」，甚至還問女婿，上次跟老婆發生性行為是什麼時候。

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人妻向媽媽攤牌後，媽媽還狡辯開房是要跟同事吃宵夜，人妻氣炸反嗆「你吃的宵夜是我老公褲襠裡的鳥？」人妻還爆料，「我媽結紮了」，媽媽因為嫌爸爸老，所以都不給爸爸碰，「家裡有5個小孩，媽媽最喜歡挑撥我們兄弟姊妹感情，再裝好人」。

人妻不滿要求親媽跟爸爸離婚、搬離開家，卻被親媽拒絕，「妳爸對不起我在先，我選擇一切靠自己，所以與他離婚與否，不是妳用這件事能來決定的」、「妳沒權力讓我簽這字，因為妳爸欠我更多，要我簽這字，我就告他，讓事情更大，反正我也無所謂」。

▼人妻曝光先生與岳母的對話。（圖／翻攝自FB爆料公社）

