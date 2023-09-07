金正恩恐早已身亡？專家曝「12名替身」輪流上場　身材長相不一樣

▲北韓最高領導人金正恩也被懷疑，目前檯面上的很有可能只是替身。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

儘管俄羅斯總統普丁仍正常出席公開場合，包括和土耳其總統艾爾段展開會談，然而他卻被踢爆，其實早就死亡超過1年2個月，而代替普丁出席公開場合的皆是替身。在此之際，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩其實也常被外界質疑，是否使用替身出席公開活動，一名專家更指出，金正恩擁有12名替身。

金正恩身高170公分，然而自從上台掌權後體重便隨著壓力直線攀升，2012年8月時體重只有80公斤，然而到了2021年11月卻飆升至140公斤，屬於超級肥胖的身材，且金正恩長年吸菸、飲酒，而家族病史又包括高血壓、中風、心肌梗塞，在加上父親金正日死於突發的心肌梗塞，這也讓外界長年擔憂金正恩的身體健康狀況。

▲神隱20多天的金正恩，於2020年5月1日出席磷肥料工廠剪綵儀式。（圖／路透）

金正恩2020年4月底被西方媒體《CNN》爆料接受心臟手術後病危死亡，當時他已經在鏡頭前神隱20多天，直到該年5月2日北韓官媒《朝中社》才釋出他「王者歸來」的相片闢謠，相片中的金正恩正出席平安南道順川市磷肥料工廠剪綵，不過外界依舊懷疑相片裡的金正恩是替身，因為此時的金正恩走路姿勢略顯僵硬，且眼神與表情也不再似先前銳利。

日媒《東京體育》也曾於2021年9月底引述南韓前國防部北韓分析官、拓殖大學主任研究員高永喆的說法，「北韓黨政軍和人民早已在檯面下展開一系列權力鬥爭，（2021年9月）9日建政73周年紀念儀式上的金正恩是替身的可能性極高，目前有傳聞指出他本人恐怕已經臥病在床、重病、遭到監禁，甚至是死亡......」

▼金正恩直到最近仍積極出席各種軍事活動，包括視察軍工廠、飛彈試射等（圖／路透）

▲金正恩2021年9月9日出席建政73周年慶祝大典，與少年團員一同入場，臉型明顯不同。（圖／翻攝自勞動新聞）

高永喆表示，「通常紀念儀式由金正恩本人出席發表演說是慣例，但是看到建政73周年閱兵儀式上又瘦、又年輕的金正恩就可以得知，正牌的金正恩應該已經下台，而演說可能是透過AI技術處理金正恩本人的聲音，再讓替身『上台表演』。」

從北韓官媒《朝中社》釋出的建政73周年慶祝大典的相片，金正恩身旁站著2名女童，然而臉蛋略泛紅光的金正恩，其身形比先前清瘦，褲腳顯得寬鬆，而臉部表情非常柔和，五官也與先前照片中的金正恩不太相像，就連《BBC》等外媒都甚感驚訝。

▼金正恩2021年1月與9月的相片對比下，可發現眼鏡架戴起來時不再那麼緊繃。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩今年4張相片對比下，可發現眼鏡架戴起來時不再那麼緊繃。（圖／翻攝自朝中社）

南韓媒體《中央日報》也列出金正恩從2021年1月勞動黨第8次全代會、2月平壤勞動黨擴大會議、7月朝鮮人民軍指揮官講習會，以及29日出席最高人民會議的4張照片，並圈出4張照片中金正恩眼鏡腿耳後的部位，發現過去爆出的肉塊不斷消風，且原本緊貼著耳後、呈現出緊繃壓迫感的眼鏡，至最近的一張照片上似乎顯得寬鬆不少，下巴也從圓弧曲線漸呈V字型。

儘管2021年6月就有熟稔北韓的消息人士向媒體透露，體重直線飆升的金正恩在抗日游擊隊遺族、勞動黨常務委員李炳哲等心腹苦勸下，從平壤前往東部城市元山減重1個月，回來時體態判若兩人，但南韓和其他國家的網友仍對此說法感到懷疑，因為比照上述4張照片後，可以發現金正恩的眼尾、嘴型、臉部斑蚊或痣的位置都不太一樣，懷疑金正恩其實是替身，此說法依舊甚囂塵上。

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