搭載「月球狙擊手」！日本今早發射火箭成功升空　拚成登月第5國

▲日本7日上午從鹿兒島縣種子島太空中心發射運載火箭H-IIA，計畫讓月球無人探測器登月。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本今日（7）上午從鹿兒島縣種子島太空中心成功發射一枚運載火箭H-IIA（H2A）第47號機，上頭搭載號稱「月球狙擊手」、以登陸月球表面為目標的無人探測器SLIM，以及與美國航太總署（NASA）研發的天體觀測衛星XRISM，預計4至6個月內降落月球，日本可望成為全球第5個登月的國家。

根據日媒《每日新聞》、《路透社》，負責火箭發射的日本三菱重工業表示，H-IIA運載火箭第47號機已經於7日上午8時42分（台灣時間上午7時42分），順利從鹿兒島縣種子島太空中心成功發射，上面搭載著以日本首次成功登陸月球表面為目標的小型無人探測器SLIM，以及由日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）、NASA、歐洲太空總署（ESA）所合力研發新天體觀測衛星XRISM。

在火箭H-IIA發射50分鐘後，SLIM、XRISM被順利投入預定軌道，是H-IIA繼2005年發射7號機以來，連續41次取得成功。

報導指出，SLIM為日本JAXA獨自研發的小型無人探測機，具有獨自的影像處理技術，且擁有極高的清晰度，誤差僅100公尺以內，若一切進行順利，SLIM將在3至4個月以內到達繞月軌道（月周回軌道），而再1個月後則可以順利降落月球表面，此時的時間點為明年初。

一旦日本登陸月球的計畫順利完成，日本將成為繼舊蘇聯、美國、中國、印度之後，第5個成功登陸月球的國家。

據悉，先前因為天候不佳，火箭發射行動上個月在一周內曾經3度被延期。