16歲少年無照闖紅燈撞壞賓士　媽要幫賠60萬元

記者黃翊婷／綜合報導

基隆一名16歲少年2021年10月間無照騎車外出，卻在行經路口時因為闖紅燈撞上趙姓男子駕駛的賓士車，導致車輛左前車頭受損。雖然陳姓母子求情因為腳受傷只有1人能工作，每個月最多只能還款1萬元，希望能降低賠償金額，但基隆地院法官審理後，認為車主及保險公司並無哄抬維修費用，最終判母子倆應連帶賠償60萬元。

▲無照少年闖紅燈撞壞賓士。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，該名少年2021年9月10日無照騎乘機車外出，行經基隆市區某路口時，因為闖紅燈撞上趙男的賓士車，導致車輛左前車頭受損；保險公司依照保險契約賠付60萬元維修費用，考量到肇事少年才16歲，尚未成年，於是保險公司依照民法第191條之2、第196條、第187條及保險法第53條規定，對少年及其陳姓母親提告求償60萬元。

陳母表示，對於車禍事實沒有意見，但希望可以降低賠償金額，以兒子的能力，1個月大約只能償還1萬元左右，她則因為腳受傷沒有辦法工作，家中也沒有其他人可以幫忙。

不過，基隆地院法官認為，受損的賓士車維修費用為60萬元，這部分有經銷商服務廠結帳清單、車輛受損照片、發票等證據，經核對，結帳清單上與車主請求修理的項目、車輛受損位置相互對應，維修金額也沒有異常超高的情況。

法官接著表示，事故車輛縱使經過修復，在市場上的交易價值也會因此貶值，所以不可能因為零件以新品更換舊品，而受有不當得利，所以材料費用不予折舊，最終仍判陳姓母子應連帶賠償60萬元較為適當。