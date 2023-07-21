他隨機搭訕「失戀想請客」　超衰路人手機被A走還倒貼7200元

記者黃翊婷／綜合報導

基隆黃姓男子是無業遊民，2021年12月2日在公車站隨機搭訕路人A，聲稱自己因為失戀想要借酒澆愁，還想找人一起聊天，期間他不僅騙走路人A的手機、200元現金，還爽吃4000元餐費，並將向店家借款的3000元通通丟給路人A支付。基隆地院法官審理後，依詐欺得利罪，累犯，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲黃男以失戀為由，假裝要請路人A餐敘。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，黃男是無業遊民，居無定所且身無分文，還有多次白吃白喝的前科，他明知自己無工作、無收入，也沒有錢償還借款及支付餐費，仍基於詐欺取財之意，在2021年12月2日於基隆市某公車站隨機搭訕路人A。

黃男向路人A表示，自己因為失戀想要借酒澆愁，所以想邀請一個人一起飲酒餐敘，並由他請客，對方信以為真，於是2人徒步前往附近一間卡拉OK小吃店用餐；吃了2個小時後，他先是向路人A借款200元現金，又以需要打電話為由，借走對方的手機，然後一邊假裝打電話一邊走向櫃檯，向店員借了3000元之後，隨即找藉口離開。

路人A在店內等了大約1個小時，卻遲遲不見黃男回來，只好走去櫃檯結帳，沒想到竟被告知需要支付餐費4000元和黃男的借款3000元，這才知道受騙了，無奈之下只得先付清款項，再自行前往警局報案。

基隆地院法官表示，黃男有妨害性自主、搶奪、竊盜、詐欺、公共危險等多項前科，直到2020年8月才因縮刑期滿出監，他四肢健全，卻不思從事正當工作獲取所需財物，反而整天無所事事、到處招搖撞騙，考量到他已坦承犯行，犯罪手段尚屬平和，危害性遠低於詐騙集團、金光黨，加上經濟狀況是真的貧寒，最終依詐欺得利罪，累犯，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。