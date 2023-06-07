人夫「想離婚」她為愛獻身　反遭外流性愛片還要賠10萬

記者黃翊婷／綜合報導

蕭姓人夫與朱姓女子發生婚外情，蕭妻不滿這段外遇關係害她的婚姻最終以離婚收場，憤而對朱女提告求償100萬元。雖然朱女辯稱男方早就說過打算離婚，自己事後也遭外流性愛影片，蕭妻不能把帳都算在她頭上，但並未獲得基隆地院法官採信，日前仍被判處應賠償正宮10萬元。

▲朱女聲稱是受到蕭男威脅，才會與對方繼續來往。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

蕭妻在判決書中提到，蕭男與她在2019年7月間結婚，婚後育有1女，但在婚姻關係存續期間，丈夫出軌朱女，導致夫妻之間的信賴基礎破滅，並於2022年12月間以離婚收場，她認為朱女侵害到自己的配偶權且情節重大，因此決定提告求償100萬元。

朱女則辯稱，這件事情她與蕭男都有責任，不能把帳都算在她頭上，況且蕭男曾說「先前已有離婚打算」，可見夫妻倆離婚並非因為她的介入所導致，「我是受到威脅才與他持續來往。」

經查，朱女確實曾以「蕭男將兩人的性愛影片交給別人觀看」為由，對男方提起刑事訴訟，案件目前仍在法院審理當中。

基隆地院法官認為，就算蕭男早有離婚的打算，在當時也只是「空想」，沒有付諸行動，若不是朱女橫插一腳，蕭男與妻子的婚姻未必會因為「一時空想」而破滅；再者，如果她是因為受到威脅不得不與男方在一起，可以適時尋求法律保護，而不是在受到威脅之後仍保持來往。

法官接著表示，綜合上述證據看來，朱女與蕭男交往顯然已經逾越一般男女交往的範疇，侵害蕭妻的配偶身分法益，考量到侵害時間長短、加害程度等因素，最終判她應賠償蕭妻10萬元較為適當，全案仍可上訴。