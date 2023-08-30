「抓蟑螂暈倒被無視」拒繳房租　女房客要賠2.4萬＋搬家

記者黃翊婷／綜合報導

莊姓、沈姓房東不滿江姓女房客長達8個月遲繳或未足額繳納房租，多次催繳都沒有結果，於是要求對方在2022年11月前搬出；但江女反控房東提供故障的家電用品，房屋坪數也跟說好的不一樣，而且她因為身體病痛，常在屋內抓蟑螂暈倒，也被置之不理，所以希望法官駁回告訴。基隆地院法官審理後，判江女應搬出該房屋，同時給付積欠房東的2萬4000元租金。

▲江女拒繳租金，也不肯搬離租屋處。（示意圖／CFP，非本文事發地點。）

房東們在判決書中主張，2019年7月25日與江女簽訂租賃契約，約定每個月租金為6500元，然而，江女自2022年4月起開始出現租金遲繳或未足額繳納的情形，2022年8月、9月、10月間分別以LINE催繳都沒有結果，於是在同年11月19日要求江女在月底前搬家，無奈房子至今仍被無權占有，兩人也沒有收到租金，不得已才決定提告，要求江女搬遷並給付欠繳租金共2萬4000元，還要按月給付自2022年12月1日起到返還房屋之日為止的租金。

江女則辯稱，房東說房屋有9.6坪，實際上卻只有8.8坪，與她繳納的租金數額不相當，而且房東提供的家電用品故障，導致電費十分昂貴，她又因為身體疾病，常在家中抓蟑螂而暈倒，房東也置之不理，因此希望法官裁定駁回告訴。

基隆地院法官認為，江女指控租屋處坪數有差異、提供的家電用品故障，皆被房東否認，她卻沒有提出任何證據舉證以實其說，上述說詞顯然不足採信。

法官接著指出，考量到江女積欠的租金總額已達到2個月租額，房東也在2022年11月19日就向房客表達終止租約的意思，堪認雙方租約已在同年12月1日合法終止，最終裁定江女應搬出該房屋，還要給付先前積欠的2萬4000元租金，以及從租約終止到返還房屋之間的租金，全案仍可上訴。