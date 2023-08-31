車速慢到遭檢舉路口違停　駕駛靠「地上黃線」退回罰單

記者黃翊婷／綜合報導

張姓駕駛今年2月14日開車行經基隆市安一路，卻在某個路口被檢舉違規臨時停車，挨罰600元；他不滿提出訴訟，強調自己當時只是車速不快，沒有停止，更沒有違停。基隆地院法官勘驗檢舉影像之後，發現車後輪壓在黃線上的位置的確不同，最終認同張男的住張，裁定撤銷原處分。

▲張男因為車速慢而遭檢舉「違停」。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中記載，張男今年2月14日上午8時許開車行經基隆市安一路某交岔路口處，卻遭其他駕駛人持行車紀錄器影像檢舉「在交岔路口10公尺內臨時停車」，因此收到一張600元罰鍰的罰單，他不服氣，於是在4月6日提起行政訴訟。

張男主張，檢舉影像中他駕駛的車輛明明還在行進，只是行駛速度不快，沒有停止的情形，不可能涉及違規臨停，希望法官能撤銷原處分。交通部公路總局台北市區監理所則認為，舉發機關是根據檢視檢舉人提供的影像資料進行舉發，於法並無違誤，原舉發也沒有不當。

基隆地院法官當庭勘驗檢舉影像，發現張男車輛的煞車燈亮起，影片一開始車子後輪還壓在地面網狀線的黃色標線上，在檢舉人車輛靠近時，後輪已經明顯前進越過黃色標線，可見當時張男的車輛仍在繼續前進，只是速度比其他駕駛人還要慢，並非完全停滯不前。

法官接著指出，張男被認定違規的唯一證據就是上述這段檢舉影像，但顯然光靠影片內容，尚不足以證明他有「在交岔路口10公尺內臨時停車」的違規行為，原處分難認適法，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。