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社會 社會焦點 保障人權

他每次投宿就有人失竊　警追問「生肖」揪出真實身分

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局警員3日接獲旅館報案，有民眾入住都有住戶物品失竊，警員立刻前往查看，盤查現場該名男子，男子拿出雙證件企圖蒙混過關，但照片依然不符，儘管背出假的身分證字號以及生日，但警方突然問到生肖，比對證件年次明顯有誤，當場被戳破謊言。

警方調查，3日接獲北市萬華區漢中街一家青年旅館報案，疑似有竊盜案件發生，警方到場盤查該名男子，男子表示自己姓賴，且拿出雙證件企圖取信警員，警員看到身分證、健保卡照片，與該名男子長相明顯有異。

▲▼男子冒充他人身分，被追問生肖，回答錯誤直接破功。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子冒充他人身分，被追問生肖，回答錯誤直接破功。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方再度確認資料，該名男子仍堅持自己是身分證持有人，警方立刻詢問身分證、年次，最後追問生肖，結果男子回答讓警員直接戳破謊言，原來身分證上為1994年生，生肖為狗，男子卻誤報為「雞」。

警方事後查出，男子為24歲姓游，住在南投一帶，撿拾到賴姓男子遺落的證件，因為不想被家人找到，才會持假身分，避免被家人掌握行蹤；警方事後確認證件主人，賴姓男子則表示，證件在台中高鐵站附近曾經有遺失紀錄，沒想到竟被人拿去冒用。

▲▼男子冒充他人身分，被追問生肖，回答錯誤直接破功。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲游姓男子因不想被家人找到，所以才會冒用他人身分。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方訊後依照侵占罪嫌將男子移送法辦，另外，旅館人員指出，游男時常到該青年旅館投宿，但入住期間就會有其他房客個人物品短缺，當天又有房客物品短缺才會報警處理，雖然警員在游男身上未發現失竊物品，卻意外發現他冒用身分。

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