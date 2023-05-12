▲林口長庚督導王琦、主任林秋子，榮獲112年台灣傑出護理人員獎

▲王琦督導（右3）主動參與新冠確診個案照護作業，擔任臨時檢疫所現場護理主管，並協助導入全台最新「虛擬病房平台」(圖／長庚醫院提供)

記者楊淑媛／桃園報導

5月12日是國際護師節，林口長庚醫院護理部督導王琦、護理副部主任林秋子，分別榮獲112年台灣傑出護理人員獎「服務奉獻獎」、「專業貢獻獎」殊榮，11日在臺北市國際會議中心獲總統蔡英文頒獎表揚，肯定2人長年對護理工作的奉獻。

王琦督導自1988年護理學校畢業後，即進入長庚醫療體系服務迄今逾35年，近年致力打造『智慧手術室』為目標，並在疫情期間協助建置全國第一間具負壓前室之正壓手術室，建立新冠肺炎手術室防疫標準照護流程，是一位具臨床、教學與行政兼併的專業護理師，得獎實至名歸。

▲林口長庚護理部督導王琦。(圖／長庚醫院提供)

王琦因小時候受卡通影片「小甜甜」的影響，從此嚮往當一名出色的護理工作者。如願進入長庚醫療體系後，仍不斷充實自我、持續成長，不僅臨床作業從不間斷，同時積極進修取得碩士學位。

疫情期間，王琦在防疫推動上亦不遺餘力，規劃新冠肺炎專責手術室配合防疫作業，2020年5月協助建置全國第一間具負壓前室之正壓手術室，建立新冠肺炎手術室防疫標準照護流程，設計手術排程預警式提醒醫護人員及有效的阻斷病毒外散。

並主動參與新冠確診個案照護作業，擔任臨時檢疫所現場護理主管，協助導入全台最新「虛擬病房平台」，以雲端無縫健康管理方式，帶領護理照護團隊設計規劃收治流程及動線、客製化護理照護系統，不僅保障病人權益，也確保工作同仁免於因照護產生的風險。

▲林秋子副部主任(左2)於深坑檢疫所向侯市長報告(圖／林秋子提供)

林口長庚醫院護理副部主任林秋子於全國多位參賽者中脫穎而出，是長期深耕於臨床第一線的獲獎人，她也是知名暢銷書「待宵花：阿祿叔的八二三」主角阿祿叔的女兒，由於從小耳儒目染父親823炮戰雙眼失明長期住院經驗，因為尊敬終身失明的父親，從小立志白衣天使，「救死扶傷」是她一生執著的大願。

▲護理部副部主任林秋子(圖／林秋子提供)

林秋子從事臨床護理服務長達40年，致力於推動臨床護理品質提升，多項臨床作業品質改善榮獲國家品質獎項，例如今年帶領團隊獲臨床照護組銀獎暨標章的『I-LIFE再造活力人生～關節置換病人之優質照護』，提供台灣大宗高齡病人關節置換優質服務。

近年COVID-19疫情高峰時，林秋子副主任除了積極應變規劃執行院內外防疫照護外，更義無反顧二度擔任副指揮官緊急於深坑海灣酒店成立深坑檢疫所，收治近千名確診個案以緩衝北部重症醫療量能，並導入全台第一家「遠距關懷虛擬病房平台」，建立社區遠距防疫優良典範及紓緩居家照護負荷，並且撰寫「疫啟健康生活」電子書提升民眾防疫健康識能。她果敢的行動、剛強決心，完全和她的父親一模一樣！

此外，培育多元臨床護理優秀人才也是林秋子致力的目標之一，她長期推動全國性護理教育業務，提升護理人才素質，首推手術專責護理師、教學護理師及護理臨床專家等，擴展多元護理專業角色，積極推動產學合作與護理人員留任措施，促進護理教育與實務整合。