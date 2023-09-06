2男3女遊泰國叫車「險被載去賣豬仔」　司機通話報人數！他嚇手抖

▲馬來西亞網友到泰國曼谷旅遊，遇到司機種種詭異行徑，似乎是要把他們賣掉當豬仔，於是他們果斷跳車逃命。（圖／翻攝自Facebook／Andrew Tong）

記者張寧倢／綜合外電報導

到泰國旅遊要多加小心了。日前一名馬來西亞男網友和4名友人在曼谷叫車打算去機場，途中卻發現很可疑，不僅車窗全黑，司機一上車就開始通話，將乘客人數、國家以及全程的一舉一動報告給電話那頭，還提到菲律賓一詞，想下車卻遭司機拒絕。他們覺得越來越不對勁，果斷跳車逃跑，「差點就被當豬仔賣了。」

根據馬來西亞中國報、東方日報報導，臉書用戶Andrew Tong於5日發文分享，他們2男3女一行人在曼谷旅遊的危險經歷，事後想起來仍心有餘悸，「差點就被賣豬仔。」原PO說，當時是晚上7點，他們之中有一名男生警惕心較高，最先發現不太對勁，因為車窗全是黑的，他們一上車司機就開始鬼祟地撥打電話，並問他們來自哪裡。

原PO本身聽得懂泰語，所以跟司機說他們來自馬來西亞後，他就聽到司機把情況報告給電話另一頭的人，談話內容為「現在載著的這邊有三個女生，還有兩個她們的朋友，From Malaysia有男有女」。這讓他感覺很奇怪，因為通常司機打電話都是和老婆小孩視訊，不會對客人身分交代如此清楚，而且當他一句一句翻譯給朋友聽時，司機又和對方說「這邊有一個會聽泰語」。

接下來司機持續在通話中報備著乘客的一舉一動，原PO聽見他提到了菲律賓一詞，還說自己非常興奮和緊張期待。原PO說，聽到這句話的當下，他嚇到手都在抖，「真的很恐怖」。

他們開啟手機地圖導航，發現預計車程比司機汽車導航少了20分鐘，便以想上廁所為由要求提早下車，「司機一聽臉就黑了，立刻說No！想盡辦法不讓我們下車。」司機一下說這路段臨停會被警察抓，又說帶他們到前面5分鐘路程的加油站上廁所，但手機導航上顯示前方根本沒有加油站，這更讓原PO一行人確信司機絕對有問題。

原PO表示，司機此時也開始告訴電話另一頭「懷疑我們要準備逃跑」，幸好當時馬路上正在塞車，他們無預警地開門跑下車，去後車斗拿了行李就要離開，司機也沒有追著他們收錢，一般司機肯定不可能載到半路不收錢。原PO說，叫車APP顯示司機接過600多人的單，「不是每個人都和我們一樣幸運，天時地利人和，哪怕少了其中一個，我們都不會有機會分享此事了」。