點亮盲童60年！惠明創辦人陳淑靜91歲辭世　9日舉行告別追思禮拜

▲台中市惠明盲校創辦人陳淑靜上月辭世，享壽91歲，本月9日將在校內舉行告別追思禮拜。（圖／惠明盲校提供，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市私立惠明盲校創辦人、榮譽董事長陳淑靜在8月14辭世，享壽91歲。惠明盲校表示，陳淑靜從24歲就接下盲童之家的院長任務，直到84歲轉任榮譽董事長，一生為黑暗中的孩子，點亮了許多生命的光。告別追思會預定9日10點在校內大禮堂舉行禮拜。

惠明盲校指出，創辦人兼榮譽董事長陳淑靜，24歲接下盲童之家院長任務，40歲接任惠明學校第一任校長，65歲退休轉任惠明執行長，76歲接任惠明董事長，84歲升任惠明榮譽董事長，一生為黑暗中孩子點亮了生命的光，一路忠心呵護用愛托起折翼的翅膀，這份堅持與用心使愛綿延歷久彌新。

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陳淑靜帶領惠明60年，每天開始工作前，帶領全院校師生做禮拜，引領惠明人認識神，期間經歷許多困難和挫折，她的信仰讓她不畏艱難，靠著對神的信心，勇往直前，陳淑靜曾說：「惠明若離開基督信仰，就沒有存在的必要了」。

▲陳淑靜在惠明盲校服務60年，一生都替盲童點亮生命之光。（圖／記者許權毅攝）



惠明盲校表示，院校的發展與茁壯，以及普獲社會的肯定與信賴，應歸功於陳淑靜的帶領，她獻身視障教育，畢生承擔惠明重責，一直守護著盲童們，即使遭遇無數的困頓艱辛，也毫無怨言，愈挫愈勇，她是後人在教育與慈善的典範。